Появилось видео начала пожара, который унес жизни 40 людей в Швейцарии

Опубликованы кадры начала страшного пожара в баре Le Constellation на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана, в результате которого погибли около 40 человек. По словам очевидцев, причиной возгорания стали бенгальские огни, прикрепленные к бутылкам из-под шампанского.

На кадрах видно, как посетители бара пытаются сбить пламя с потолка, однако оно распространяется лишь сильнее. По информации газеты, искры от огней подожгли акустические панели, которые часто делают из легковоспламеняющегося пластика.

Ранее посольство России в Швейцарии связалось с местными властями, чтобы выяснить, пострадали ли российские граждане при пожаре на горнолыжном курорте. Идентификация жертв и пострадавших продолжается. Сейчас уточняют число погибших и пострадавших, их личности и гражданство.

Президент Швейцарии Ги Пармелен заявил, что пожар в Кран-Монтане стал одной из самых страшных трагедий в истории страны. По его словам, из-за произошедшего флаги будут приспущены на пять дней. Известно, что большинство посетителей бара были молодыми людьми в возрасте от 15 до 20 лет.