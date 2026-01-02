Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 09:11

Появилось видео начала пожара, который унес жизни 40 людей в Швейцарии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Опубликованы кадры начала страшного пожара в баре Le Constellation на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана, в результате которого погибли около 40 человек. По словам очевидцев, причиной возгорания стали бенгальские огни, прикрепленные к бутылкам из-под шампанского.

На кадрах видно, как посетители бара пытаются сбить пламя с потолка, однако оно распространяется лишь сильнее. По информации газеты, искры от огней подожгли акустические панели, которые часто делают из легковоспламеняющегося пластика.

Ранее посольство России в Швейцарии связалось с местными властями, чтобы выяснить, пострадали ли российские граждане при пожаре на горнолыжном курорте. Идентификация жертв и пострадавших продолжается. Сейчас уточняют число погибших и пострадавших, их личности и гражданство.

Президент Швейцарии Ги Пармелен заявил, что пожар в Кран-Монтане стал одной из самых страшных трагедий в истории страны. По его словам, из-за произошедшего флаги будут приспущены на пять дней. Известно, что большинство посетителей бара были молодыми людьми в возрасте от 15 до 20 лет.

Швейцария
пожары
смерти
курорты
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нехватка людей вынудила ВСУ отменить отпуска после ранений
В Британии нашли связь между атакой на резиденцию Путина и Трампом
Иноагент не отчитался и снова получил удар по кошельку от суда
Хакеры взломали сайт со списком жертв удара ВСУ по Херсонской области
Суд отказался взыскать 15 млн рублей с дроппера из дела Долиной
Россиянам рассказали о мошеннической схеме с липовыми сотрудниками банков
Появилось видео начала пожара, который унес жизни 40 людей в Швейцарии
Специализированные площадки для выгула собак в Москве
Авиаколлапс на юге России стал причиной задержки 40 рейсов
СК сообщил о гибели 27 человек при теракте в Хорлах
В Херсонской области изъяли фрагменты БПЛА после теракта
Психолог ответила, как не корить себя за провалы при подведении итогов года
Шоу Навки, квесты, пряники: куда пойти с детьми в новогодние праздники
В Киеве задержали директора детсада из ДНР, которая приехала за пенсией
В спутниках Starlink Маска увидели угрозу безопасности
Астрономы раскрыли последствия максимального сближения Земли и Солнца
Россиянам рассказали, как избежать травм при катании на тюбингах
Гороскоп 2 января: кому пора в отпуск? Чего ждать от начальства?
Появились новые данные о пострадавших детях после военного преступления ВСУ
Стало известно, кто помог Зеленскому в кровавой атаке на Хорлы
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку
Семья и жизнь

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку

Удары по Украине сегодня, 31 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Мир

Удары по Украине сегодня, 31 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.