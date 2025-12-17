Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 14:51

Белоусов сообщил о внедрении передовой системы в войска

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В российских войсках активно внедряется система «Свод», заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, выступая на итоговой коллегии ведомства. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале Кремля, передовая разработка необходима для объединения должностных лиц разного уровня в защищенном информационном пространстве.

В войска внедряется система «Свод». Должностные лица от взвода до соединения будут находиться в едином защищенном информационном пространстве с применением доверенных устройств, — подчеркнул министр.

По словам Белоусова, у войск появится доступ к востребованным цифровым сервисам в режиме реального времени. В том числе солдаты смогут получать актуальные метеосводки, использовать картографические сервисы и снимки из космоса.

Ранее министр сообщил, что риск вторжения ВСУ в Россию снизился до минимума благодаря созданию зоны безопасности в приграничных регионах. По его словам, речь идет о Белгородской, Курской и Брянской областях.

До этого стало известно, что Вооруженные силы России освободили населенные пункты Кучеровка в Харьковской области и Ровное в Донецкой Народной Республике. Отмечается, что задачи выполнили группировки войск «Запад» и «Центр».

