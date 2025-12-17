Белоусов гарантировал безопасность трем российским регионам Белоусов заявил о снижении риска вторжения в Белгородскую и Курскую области

Риск вторжения ВСУ в Россию снизился до минимума благодаря созданию зоны безопасности в украинских приграничных регионах, сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов. По его словам, которые приводит Telegram-канал Кремля, речь идет о Белгородской, Курской и Брянской областях.

Группировка войск «Север»: освобожден крупный приграничный город Волчанск и продолжается создание «зоны безопасности» в Харьковской и Сумской областях. В результате снижена угроза вторжения противника в Белгородскую, Курскую и Брянскую области, — уточнил Белоусов.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал президенту России Владимиру Путину, что ВС РФ освободили Северск. По словам военачальника, с занятием этого населенного пункта создаются условия для дальнейшего наступления на Славянск.

Позже он также доложил, что российские бойцы освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка в Харьковской области. Продолжаются активные бои за Красный Лиман. Путин в свою очередь рассказал, что создание полосы безопасности в украинском приграничье продвигается в плановом порядке.