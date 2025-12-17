Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 14:33

Белоусов гарантировал безопасность трем российским регионам

Белоусов заявил о снижении риска вторжения в Белгородскую и Курскую области

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Риск вторжения ВСУ в Россию снизился до минимума благодаря созданию зоны безопасности в украинских приграничных регионах, сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов. По его словам, которые приводит Telegram-канал Кремля, речь идет о Белгородской, Курской и Брянской областях.

Группировка войск «Север»: освобожден крупный приграничный город Волчанск и продолжается создание «зоны безопасности» в Харьковской и Сумской областях. В результате снижена угроза вторжения противника в Белгородскую, Курскую и Брянскую области, — уточнил Белоусов.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал президенту России Владимиру Путину, что ВС РФ освободили Северск. По словам военачальника, с занятием этого населенного пункта создаются условия для дальнейшего наступления на Славянск.

Позже он также доложил, что российские бойцы освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка в Харьковской области. Продолжаются активные бои за Красный Лиман. Путин в свою очередь рассказал, что создание полосы безопасности в украинском приграничье продвигается в плановом порядке.

Андрей Белоусов
Минобороны РФ
Украина
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Других десертов не надо: творожный сыр, тарталетки — сладость на Новый год
Мини-спа дома: текстильные элементы, превращающие ванную в место отдыха
В Барнауле силовики накрыли секту коучей-саентологов
Глава Минобороны России назвал лучший возраст для обучения работы с БПЛА
В МО сообщили об увеличении количества специальностей для призывников
Нутрициолог дала советы, как встретить праздники без тяжести в животе
Белоусов раскрыл, сколько военных госпиталей откроют в регионах России
В Минобороны перевыполнили план по контрактникам в 2025 году
Глава Минобороны рассказал о первом полке с «космическими» возможностями
Белоусов объяснил значимость освобождения Купянска
Белоусов раскрыл эффективность точечных ударов ВС России
Белоусов сравнил объемы БПЛА в российской армии и ВСУ
Белоусов сообщил о внедрении передовой системы в войска
Путин потребовал ускорить внедрение ИИ и робототехники в российские войска
Студентку техникума госпитализировали в тяжелом состоянии после аварии
Что общего у оливье и цезаря? Удивительный рецепт-гибрид
Белоусов назвал число потерь ВСУ в 2025 году
Путин высказался о льготах участникам СВО
Roblox ограничит работу сервисов в России
Белоусов назвал последний оплот Киева в Донбассе
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.