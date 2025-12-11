Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 18:04

Путин раскрыл, как продвигается создание буферной зоны на Украине

Путин: создание полосы безопасности на Украине продвигается в плановом порядке

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
Создание полосы безопасности на украинском приграничье продвигается в плановом порядке, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, российские войска продолжают ликвидацию окруженных группировок ВСУ на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области и в Димитрове (украинское название — Мирноград) в Донецкой Народной Республике.

В плановом порядке идет создание полосы безопасности в приграничных районах Украины, продолжается ликвидация окруженных группировок противника на восточном берегу реки Оскол и в Димитрове. Мы видим, что киевский режим, не позволив блокированным в этих районах формированиям ВСУ прекратить сопротивление и сдаться, обрекает их фактически на уничтожение, — отметил Путин.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил Путину, что российские бойцы освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка в Харьковской области. Он также добавил, что продолжаются активные бои за Красный Лиман.

Также Герасимов доложил российскому лидеру об освобождении Северска. По словам военачальника, с занятием этого населенного пункта создаются условия для дальнейшего наступления на Славянск. Позже Минобороны России опубликовало видео из Северска. Жители встретили российские военных с благодарностью.

