Замминистра обороны России исполнил мечту 11-летнего ребенка

Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Виктор Горемыкин исполнил мечту 11-летнего мальчика из Москвы Дмитрия, рассказали в Министерстве обороны РФ. Ребенок мечтал о настольном хоккее и рассказал об этом организаторам всероссийской акции «Елка желаний». Его желание попало на новогоднюю елку.

В день столичного дерби хоккейных команд школьник вместе с мамой посетил «ЦСКА Арену», где насладился игрой профессионалов. После их встретил Горемыкин. Генерал поздравил их с Новым годом, вручил мальчику долгожданный подарок, а также памятные сувениры от Минобороны России, «Юнармии» и хоккейного клуба ЦСКА.

Ранее президент России Владимир Путин пообщался по телефону с 10-летней Варварой Смахтиной. Глава государства исполнил новогоднюю мечту девочки в рамках акции «Елка желаний». Девочка хотела посетить Звездный городок и ознакомиться с работой Центра подготовки космонавтов. Желание школьницы исполнилось. Дополнительно Путин решил организовать ей посещение балета «Щелкунчик» в Большом театре России.