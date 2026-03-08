Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 05:00

Для самой дорогой женщины на свете: выбираем подарок на 8 Марта для мамы

Что подарить маме на 8 Марта — выбираем душевный подарок для самой дорогой женщины Что подарить маме на 8 Марта — выбираем душевный подарок для самой дорогой женщины Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Выбрать подарок маме — задача, с которой ежегодно сталкиваются миллионы. Чтобы он попал в сердце, а не на полку, важно учитывать не только вкусы мамы, но и собственные возможности. Вот рабочие советы — по возрасту дарителя для тех, кто заранее задумался, а что подарить маме на грядущий день 8 Марта?

Школьники (до 17 лет):

  • самодельная открытка или небольшой коллаж из фотографий семьи — мамы это хранят десятилетиями;

  • купон на «день без просьб»: ты сам убираешь, готовишь чай, не отвлекаешь — бесценный подарок для уставшей мамы;

  • небольшой набор любимых конфет или книга автора, которого она упоминала.

Студенты 18–25 лет:

  • уходовая косметика — крем для рук, маска для лица, натуральное мыло ручной работы (бюджет от 500 рублей);

  • абонемент на 1–2 занятия йогой, пилатесом или скандинавской ходьбой — модный и полезный формат;

  • сертификат в любимый магазин или онлайн-кинотеатр — пусть выбирает сама.

Работающие сын или дочь (25–40 лет):

  • поход в спа или сеанс массажа — классика, которая никогда не надоедает;

  • украшение: небольшая подвеска, серьги или браслет из серебра;

  • стильный шарф, палантин или сумка — практично и приятно;

  • книга известного автора плюс хороший чай или кофе — собери набор сам, это более лично, чем принести готовый магазинный.

Для самой дорогой женщины на свете: выбираем подарок на 8 Марта для мамы Для самой дорогой женщины на свете: выбираем подарок на 8 Марта для мамы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Взрослые дети 40+ — чем удивить маму:

  • запись к хорошему специалисту: офтальмолог, стоматолог, невролог — то, на что мама сама не идет и годами откладывает;

  • оплата курса физиопроцедур, массажа или санаторной путевки;

  • умная колонка или планшет, если мама активна и интересуется техникой;

  • семейный фотоальбом с подписями — закажи печать онлайн, это стоит недорого, а ценность огромная.

Что подарить маме на 8 Марта — вопрос не о деньгах, а о внимании. Самый дорогой подарок тот, в котором чувствуется забота: ты потратил время, подумал о ней, а не схватил первое попавшееся. Именно это мамы помнят и ценят больше всего.

Ранее мы рассказывали, как в канун весеннего праздника не попасться на уловку мошенников.

Читайте также
Золото ОИ, «Динамо»: как живет Татьяна Овечкина, подарившая миру звезду НХЛ
Спорт
Золото ОИ, «Динамо»: как живет Татьяна Овечкина, подарившая миру звезду НХЛ
Мастерство и потрясающая внешность: фото самых красивых спортсменок РФ
Спорт
Мастерство и потрясающая внешность: фото самых красивых спортсменок РФ
Угораздило же: как безобидно поздравить мужчину, рожденного в Женский день
Семья и жизнь
Угораздило же: как безобидно поздравить мужчину, рожденного в Женский день
Плоды вырастут крупнее и слаще: какую простую подкормку добавляют в рассаду опытные огородники
Общество
Плоды вырастут крупнее и слаще: какую простую подкормку добавляют в рассаду опытные огородники
Хватит терпеть свинство соседа: мусор в подъезде — это нарушение
Семья и жизнь
Хватит терпеть свинство соседа: мусор в подъезде — это нарушение
мама
8 марта
подарки
советы
лайфхаки
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Неподвижные, как гора»: в МИД КНР высказались об отношениях Китая и России
Украинские дроны были сбиты над российским регионом
При взрыве в ночном клубе пострадали десятки человек
Появилось фото Су-35С в «режиме зверя»
Захарова описала двумя словами атаки ВСУ на атомные объекты России
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 марта
Основатель «Азова» формирует лично преданную армию радикалов
Стало известно о расколе в Иране после смерти Хаменеи
Подпольщик Лебедев заявил об ударе по портовому терминалу Одессы с ракетами
Мощная атака ВСУ на Запорожье 8 марта: что известно, сколько погибших
Volga, Umo, «Атом» и Jeland: какие новые авто появятся в России в 2026 году
В Подмосковье бесследно пропали три подростка
Белгород оказался под массированным ударом ВСУ
Россиян могут крупно оштрафовать за коляски и велосипеды в подъезде
Гавана осталась без света, воды и терпения
В Осло прогремели два взрыва
Удар по гостинице в центре Бейрута привел к гибели людей
Трамп раскритиковал Лондон за позднее решение с авианосцами
Раскрыты масштабы пожара на нефтебазе в Армавире после атаки БПЛА
Рогов опубликовал кадры последствий ударов ВСУ по дому в Запорожье
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.