Для самой дорогой женщины на свете: выбираем подарок на 8 Марта для мамы

На каждый день

Семья и жизнь

Что подарить маме на 8 Марта — выбираем душевный подарок для самой дорогой женщины

Для самой дорогой женщины на свете: выбираем подарок на 8 Марта для мамы

Выбрать подарок маме — задача, с которой ежегодно сталкиваются миллионы. Чтобы он попал в сердце, а не на полку, важно учитывать не только вкусы мамы, но и собственные возможности. Вот рабочие советы — по возрасту дарителя для тех, кто заранее задумался, а что подарить маме на грядущий день 8 Марта?

Школьники (до 17 лет):

самодельная открытка или небольшой коллаж из фотографий семьи — мамы это хранят десятилетиями;

купон на «день без просьб»: ты сам убираешь, готовишь чай, не отвлекаешь — бесценный подарок для уставшей мамы;

небольшой набор любимых конфет или книга автора, которого она упоминала.

Студенты 18–25 лет:

уходовая косметика — крем для рук, маска для лица, натуральное мыло ручной работы (бюджет от 500 рублей);

абонемент на 1–2 занятия йогой, пилатесом или скандинавской ходьбой — модный и полезный формат;

сертификат в любимый магазин или онлайн-кинотеатр — пусть выбирает сама.

Работающие сын или дочь (25–40 лет):

поход в спа или сеанс массажа — классика, которая никогда не надоедает;

украшение: небольшая подвеска, серьги или браслет из серебра;

стильный шарф, палантин или сумка — практично и приятно;

книга известного автора плюс хороший чай или кофе — собери набор сам, это более лично, чем принести готовый магазинный.

Для самой дорогой женщины на свете: выбираем подарок на 8 Марта для мамы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Взрослые дети 40+ — чем удивить маму:

запись к хорошему специалисту: офтальмолог, стоматолог, невролог — то, на что мама сама не идет и годами откладывает;

оплата курса физиопроцедур, массажа или санаторной путевки;

умная колонка или планшет, если мама активна и интересуется техникой;

семейный фотоальбом с подписями — закажи печать онлайн, это стоит недорого, а ценность огромная.

Что подарить маме на 8 Марта — вопрос не о деньгах, а о внимании. Самый дорогой подарок тот, в котором чувствуется забота: ты потратил время, подумал о ней, а не схватил первое попавшееся. Именно это мамы помнят и ценят больше всего.

Ранее мы рассказывали, как в канун весеннего праздника не попасться на уловку мошенников.