Золото ОИ, «Динамо»: как живет Татьяна Овечкина, подарившая миру звезду НХЛ

Татьяна Овечкина — легендарная советская баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка. Она подарила миру звезду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина. Как Татьяна Николаевна воспитала одного из самых популярных спортсменов мира — в материале NEWS.ru.

Чем известна Татьяна Овечкина

Татьяна Овечкина (в девичестве Кабаева) родилась 19 марта 1950 года в Москве. Ее отец Николай был шофером, а мать Евдокия работала на фабрике. Семья жила в бараке, в одной из 50 комнат. У Татьяны Николаевны есть старшая сестра Валентина и младший брат Михаил.

Вместе с соседями семья Кабаевых построила волейбольные, баскетбольные и футбольные площадки, чтобы привлекать детей к спорту. Когда Татьяна училась в первом классе, ее сбила машина. Девочка восемь месяцев провела в больнице под присмотром врачей. Она перенесла несколько операций на правой ноге. Врачи даже ставили вопрос об ампутации конечностей, но все обошлось. Девочка вернулась в первый класс, поскольку пропустила весь учебный год.

Старшая сестра занималась баскетболом. Татьяна хотела присоединиться к ней, но не могла из-за проблем со здоровьем. Родители всячески оберегали девочку, ограничивая ее активность. Несколько лет девушка была освобождена от уроков физкультуры. Когда мама и папа уходили на работу, она в тайне от остальных бросала мяч в баскетбольное кольцо. В конце концов Татьяна по совету сестры записалась в школу «Юный динамовец» в секцию баскетбола.

Главный тренер «Динамо» (Москва) Татьяна Овечкина Фото: Игорь Уткин/ТАСС

В 16 лет она получила приглашение в молодежную команду «Динамо». В 1970–1980-е спортсменка шесть раз завоевывала золото чемпионата Европы (1970, 1972, 1974, 1976, 1978 и 1980). В 1975-м Овечкина вместе с национальной сборной заняла первое место на чемпионате мира и получила право выступать на Олимпийских играх в Монреале. В этом же году Татьяне присвоили звание заслуженного мастера спорта СССР. Женский баскетбол впервые в истории был включен в олимпийскую программу на Играх в Монреале в 1976 году. Команда СССР вошла в историю, завоевав золото.

В 1980 году на домашней Олимпиаде в Москве Татьяна Овечкина стала капитаном женской сборной СССР по баскетболу. Команда победила в каждой встрече группы и в финале обыграла Болгарию со счетом 104:73. В составе московского «Динамо» Татьяна была серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионата СССР.

В 1981 году Овечкина завершила карьеру и перешла на тренерскую работу в спортивную школу «Динамо». В 1990-м Татьяна Николаевна возглавила женскую команду бело-голубых. Под ее руководством «Динамо» четыре раза подряд выиграло чемпионат России (1998–2001). С 2003 года Овечкина больше не работает тренером.

Как познакомились родители Овечкина

В 1970 году Татьяна Николаевна вышла замуж за футболиста «Динамо» Михаила Овечкина. Он был вынужден рано завершить карьеру из-за серьезной травмы. В семье Овечкиных родились трое сыновей: Сергей (1970), Михаил (1972) и Александр (1985). В 1995 году старший ребенок погиб в аварии из-за оторвавшегося тромба.

Михаил Викторович занимался селекционной политикой в женском баскетбольном «Динамо», затем работал аналитиком в женской баскетбольной команде «Вашингтон Мистикс». В январе 2023-го Михаила Викторовича госпитализировали с обострением хронического заболевания — расслаивающейся аневризмы. Также в ходе обследования у него нашли злокачественное новообразование. Экс-футболиста «Динамо» перевели в профильную клинику, но спасти его не удалось.

Овечкин-старший перенес инфаркт в 2014 году во время Олимпиады в Сочи. Это произошло на трибуне во время хоккейного матча Россия — США. После этого его здоровье ухудшилось, Михаил Викторович страдал сердечной недостаточностью. Спустя два года у отца хоккеиста случился сердечный приступ перед стартом «Вашингтона» в Кубке Стэнли. Последние годы он не летал в Америку к сыну по рекомендации медиков. 15 февраля 2023 года отец Овечкина умер.

Татьяна Овечкина с мужем Михаилом (слева) и сыном Александром (в центре) Фото: Виталий Белоусов/ТАСС

Как мама Овечкина повлияла на его становление как хоккеиста

Александр — единственный из сыновей, кто стал профессиональным спортсменом высокого уровня. При этом младший сын Татьяны и Михаила выбрал не баскетбол или футбол, а хоккей. Именно отец отвел восьмилетнего Александра в секцию «Динамо».

Татьяна Николаевна сыграла важную роль в профессиональной карьере Овечкина. Она сопровождала его на тренировках, прививала дисциплину и участвовала в подписании первого контракта. В возрасте 16 лет Овечкин дебютировал в российской Суперлиге. В следующих сезонах Александр стал ключевым игроком команды. Он выступал за «Динамо» до 2005 года, а затем перешел в «Вашингтон Кэпиталз».

Овечкин возвращался в родной клуб в 2012-м из-за локаута в НХЛ. В 31 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он забросил 19 шайб и сделал 21 результативную передачу. В том сезоне «Динамо» завоевало Кубок Гагарина, однако Овечкин и другие звезды НХЛ уехали из России до старта плей-офф. Всего за «Динамо» нападающий забросил 55 шайб и сделал 54 голевые передачи. В 2008 году маму Овечкина даже признали самой влиятельной женщиной мирового хоккея.

Татьяна Николаевна известна своим строгим характером. Она воспитывала сына по принципу «если ты выбираешь спорт, то должен стремиться быть первым во всем». Второе или третье место не для семьи Овечкиных.

Как мама Овечкина поздравила его с рекордом в НХЛ

6 апреля 2025 года Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки. Перед началом праздничной церемонии на медиакубе арены в Нью-Йорке (матч проходил на домашнем стадионе клуба «Нью-Йорк Айлендерс». — NEWS.ru) показали обращение Татьяны Николаевны к сыну. Оно было на русском языке, но с английскими субтитрами.

Александр Овечкин, его мать Татьяна Овечкина и супруга Настасья Шубская (слева) после того, как он забил рекордную 895-ю шайбу в матче чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс» Фото: AP/ТАСС

«Твой отец много сделал, чтобы ты стал таким хорошим игроком и хорошим парнем… Я тебя целую, люблю», — сказала она.

Увидев видеопоздравление мамы, Александр прослезился. Во время церемонии капитан «Вашингтона» произнес торжественную речь, в которой поблагодарил свою семью — жену, детей и маму.

«Спасибо, россияне! Мы сделали это! Благодарен моей матери, детям, супруге, тестю. Я люблю вас, мы все вместе это сделали. Все в России, думаю, будут это отмечать. Русский человек — первый во всем мире по голам. Я счастлив за страну, за всех моих тренеров, за игроков, которые помогали мне расти», — заявил Овечкин.

У Александра и Татьяны Николаевны прекрасные взаимоотношения. Овечкин души не чает в своей маме, постоянно благодарит за хорошее детство и успехи в хоккее. Татьяна Николаевна очень гордится своим сыном.

«Без преувеличения скажу, он обожает хоккей. На льду мой Сашка с детства, это его стихия. Я, как каждая мать, любящая свое чадо, не смогу выделить конкретное качество у него, чем я особенно горжусь. Саша — прекрасный сын. Это я знаю точно», — говорила Овечкина.

В ночь с 5 на 6 ноября Александр поразил ворота «Сент-Луис Блюз» и забил 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ. На данный момент на счету россиянина 908 шайб.

Читайте также:

Джентльмен, спартаковец, наш Пеле: как Никита Симонян стал легендой

Успешный дебют Романова: как «Спартак» победил ЦСКА в дерби всея Руси

Второе дерби Романова: «Локомотив» — «Спартак», кто вышел в полуфинал КР

Алименты в 1 рубль, скандальные разводы, отъезд из РФ: как живет Кержаков

«Молодым не повезло»: саблистка Егорян о санкциях, шоу «Титаны» и сыне