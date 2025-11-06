Еще один рекорд пал: Овечкин забил 900-й гол в НХЛ, кто поздравил Великого

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин празднует 900-й гол в карьере в НХЛ во втором периоде матча против «Сент-Луис Блюз»

Еще один рекорд пал: Овечкин забил 900-й гол в НХЛ, кто поздравил Великого

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 900-й гол в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Кто поздравил россиянина с этим достижением, ворота какой команды чаще всего поражал форвард, почему рекордную шайбу пытались украсть — в материале NEWS.ru.

В каком матче нападающий Овечкин забросил 900-ю шайбу

В ночь с 5 на 6 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась разгромом — «столичные» взяли верх со счетом 6:1. На третьей минуте второго периода Овечкин забросил вторую шайбу в матче и 900-ю в регулярных сезонах. Россиянин стал первым хоккеистом в лиге, кому покорилось подобное достижение. Александра Великого признали звездой игрового дня.

Овечкин назвал 900-ю шайбу особенной. Он обрадовался тому, что установил рекорд на домашней площадке на глазах у болельщиков и семьи.

«Это огромная цифра, никто никогда ее не достигал в истории НХЛ. Быть первым игроком, сделавшим это, — особенный момент», — сказал Овечкин.

Кто пытался украсть рекордную шайбу нападающего Овечкина

В тот момент, когда хоккеисты «Вашингтона» праздновали очередное достижение Овечкина, рекордную шайбу попытался украсть вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон. Он спрятал ее в своей амуниции. Один из представителей судейской бригады заметил хитрость голкипера и потребовал вернуть шайбу.

Позднее Биннингтон заявил, что не был рад празднованию и хотел его испортить.

Кто поздравил нападающего Овечкина с 900-й шайбой в НХЛ

Радостный момент с участием Ови разделила его семья, которая присутствовала на трибунах. После окончания встречи в домашней раздевалке «Кэпиталз» форварда облил пивом защитник Джон Карлсон.

Сообщение с поздравлениями опубликовала клубная пресс-служба. «Когда ты достиг вершины каждого пика в этой лиге, что еще остается сказать? Поздравляем с 900-м голом, Ови!» — сообщили представители "Кэпиталз".

На уникальное достижение нападающего также отреагировали в НХЛ. «Он сделал это! Александр Овечкин — первый игрок, забивший 900 голов!» — заявили в пресс-службе лиги.

Владелец "Кэпиталз" Тед Леонсис назвал Великую восьмерку талантом поколения, верным лидером и сердцебиением хоккея в Вашингтоне.

«900 голов. Это число, которое только Алекс Овечкин мог бы назвать неизбежным. Поздравляю, Ови! Какой невероятный момент для вас, „Кэпиталз“ и болельщиков повсюду», — написал бизнесмен.

Не остался в стороне и защитник Джейкоб Чикран, который отдал голевую передачу Овечкину. «Честно говоря, мне сложно подобрать слова… Для меня это стало огромным, ярким пятном в жизни — возможность быть здесь с Ови», — заявил он.

«Вашингтон Кэпиталз» проведет торжественную церемонию, посвященную 900-му голу форварда.

Кто в России поздравил форварда Овечкина с 900-й шайбой в НХЛ

Двухкратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил, что лично поздравил Овечкина. Он добавил, что пожелал нападающему побить второй рекорд Уэйна Гретцки (1016 шайб с учетом плей-офф, у россиянина — 977).

Вячеслав Фетисов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Будем мечтать, чтобы он обошел Гретцки, пожелаем ему удачи. Я его поздравил, он доволен, счастлив. Пожелал ему, чтобы он выиграл Кубок Стэнли в этом году и добрался до второго рекорда Гретцки. Он ответил, что будет стараться», — сказал Фетисов.

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг выразил мнение, что благодаря рекорду Овечкина вырастет число детей, занимающихся хоккеем.

«900 шайб. Наша гордость. Мы с Сашей утром обсуждали — все только начинается. Спросил у него, какой гол из 900 лучший? Он отвечал, что все важны. Желаем ему здоровья, успехов, а этот очередной рекорд дает импульс детям идти в хоккейные школы. Это лучшая популяризация спорта», — заявил Ротенберг.

Председатель общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев заявил NEWS.ru, что в России следует открыть спортивные объекты, которые будут носить имя Овечкина. По его словам, данная инициатива направлена на увековечение наследия выдающегося спортсмена, которым восхищаются не только в РФ, но и за рубежом.

«Считаю, что нужно увековечить имя одного из величайших хоккеистов современности Овечкина в названиях спортивных объектов. Он демонстрирует высочайший уровень мастерства, преданность своему делу и несгибаемый спортивный дух. Его очередной рекорд — это результат многолетнего труда, упорства и таланта, которым восхищаются как в России, так и за рубежом. Считаю, что поддерживать таким образом спортсменов, артистов и других знаменитостей, которые внесли неоценимый вклад в историю и культуру не только нашей страны, но и мира, не просто желательно, а необходимо», — сказал Зайцев.

Как в России предложили увековечить рекорды нападающего Овечкина в НХЛ

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с NEWS.ru призвал наградить Овечкина за рекордный гол в регулярных чемпионатах НХЛ. По его мнению, в честь хоккеиста можно назвать стадион или сквер в Москве.

«Его фраза „Русские, мы сделали это“ говорит о том, что Александр никогда не стеснялся и не боялся говорить, что он россиянин, русский, и всегда гордился этим. Это дорогого стоит. Я считаю, что за такие слова он должен быть дополнительно отмечен в это непростое время. Надеюсь, что инициатива будет поддержана», — заявил Свищев.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин празднует 900-й гол в карьере в НХЛ во втором периоде матча против «Сент-Луис Блюз» Фото: John McDonnell/AP/ТАСС

Депутат Госдумы Роман Терюшков заявил NEWS.ru, что Овечкин достоин государственной награды за рекорд. По его мнению, вклад игрока в повышение авторитета РФ и российского спорта на международном уровне неоспорим.

«Русским задана мировая планка в самом престижном чемпионате по хоккею. Нужно отметить Александра полагающимися по этому случаю почестями и наградами, поддерживаю», — сказал Терюшков.

Сенатор от Крыма шахматист Сергей Карякин одобрил идею переименовать Флотскую улицу в честь Овечкина.

«Александр родился в Москве. Это сделать спорт и хоккей еще популярнее», — сказал Карякин.

Член Совета Федерации Айрат Гибатдинов заявил NEWS.ru, что статуя Овечкина может появиться напротив Ледового дворца «Динамо» в Москве. Он также подчеркнул, что монумент стоит установить в Центре спортивной подготовки сборных команд России.

Как жена помогла нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Овечкину установить новый рекорд

После матча с «Сент-Луисом» супруга Овечкина Анастасия опубликовала в соцсетях фотографию кастрюли с борщом. Ранее она рассказала в одном из интервью, что иногда нападающий просит приготовить суп для своего клуба.

«Пару лет назад я приготовила огромные кастрюли борща. Команда, съев его, выиграла, кажется, 8:1. Смеялись, что это я „виновата“. С тех пор такие просьбы иногда случаются», — отметила Анастасия.

Кому чаще всего забивал нападающий Овечкин в регулярных чемпионатах НХЛ

Овечкин забивал всем клубам НХЛ. Он также успел отличиться в матчах с играющей второй сезон в лиге «Ютой» и с «Сиэтлом», проводящим пятый сезон в НХЛ.

Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз» готовится отдать пас в третьем периоде матча НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс» Фото: Heather Khalifa/AP/ТАСС

Чаще всего Александр Великий забивал в ворота «Атланты», которая базируется в другом городе и называется «Виннипег», — 57 раз. По 52 шайбы пропускали «Филадельфия» и «Каролина», 51 — «Тампа-Бэй», 46 — «Рейнджерс». Меньше всех, не считая трех относительно новых команд («Юта», «Сиэтл», «Вегас»), нападающий поражал ворота «Аризоны» (10 раз), «Колорадо», «Лос-Анджелеса», «Далласа» и «Анахайма» (все — по 12).

У форварда есть фирменный бросок с левого круга вбрасывания. На катках в Вашингтоне установили логотип «Офис Овечкина». С этой позиции россиянин забил больше всего голов в НХЛ. По мнению бывшего главного тренера сборной России Владимира Плющева, нападающий довел удары с круга вбрасывания до автоматизма.

«Когда Овечкин пару раз поразил ворота с этой точки, он почувствовал момент, угол, напряжение в броске. Для большого мастера поймать эту ситуацию не очень сложно. Дальше все уже работает на уровне автоматизма», — сказал Плющев NEWS.ru.

Читайте также:

Разрыв с Родниной, драка с соперником, измена: история фигуриста Уланова

«Кормил меня с ложечки»: Утяшева и Воля вместе 13 лет — история любви

Похищение, €1,25 млн в год, роман с моделью: как живет футболист Мостовой

Инфаркт или убийство? Как жил и умер чемпион мира по шахматам Алехин

Брак с сыном Дружининой, депрессия, буллинг: как живет Екатерина Гамова