Разрыв с Родниной, драка с соперником, измена: история фигуриста Уланова

4 ноября исполнилось 78 лет советскому фигуристу Алексею Уланову. Почему распался его дуэт с Ириной Родниной, с кем спортсмен конфликтовал за сердце девушки, каких успехов добился в своей карьере — в материале NEWS.ru.

Чем известен фигурист Уланов

Уланов родился в 1947 году в Москве. В 1954-м начал заниматься фигурным катанием. В школе ЦСКА талант Уланова раскрыл тренер Станислав Жук. В 1966 году он предложил Алексею перейти в парное катание и нашел ему партнершу — 16-летнюю Ирину Роднину. Специалист отмечал, что уровень девушки был на порядок выше: Уланову приходилось много работать, чтобы догнать ее. Партнеры долго не могли почувствовать друг друга, и Жук исправил ситуацию с помощью хитрости — заставил дуэт кататься под метроном.

Уже в следующем сезоне дуэт вошел в число лидеров фигурного катания в СССР. Выучив сложные прыжки, в своем втором сезоне пара добилась успехов и доминировала на протяжении трех лет. В 1968-м пара стала третьей на чемпионате страны, а также заняла пятое место на чемпионате Европы. В 1969-м они снова выиграли бронзу первенства СССР, а на ЧЕ сотворили сенсацию — победили, выступая без тренера.

На чемпионате мира того же года пара Роднина — Уланов победили с явным преимуществом и далее выигрывали все соревнования. К 1972 году их пара начинает остро соперничать с дуэтом Людмила Смирнова — Андрей Сурайкин. На Олимпийских играх — 1972 Роднина и Уланов допустили несколько ошибок, но с минимальным перевесом обошли своих главных конкурентов. После ЧМ, перед которым Роднина попала в госпиталь с внутричерепной гематомой, пара распалась.

В 1972 году Уланов женился на фигуристке Людмиле Смирновой и встал с ней в дуэт. Эта пара стала дважды серебряными призерами первенств мира, а также выиграла две медали чемпионатов Европы. С 1975 года Уланов был солистом Ленинградского государственного балета на льду. В 1990-х годах выступал в составе артистов ледового шоу Holiday on Ice, работал тренером в США, а в 2010-м — вернулся в Россию.

Почему Уланов захотел поменять партнершу

Уланов считал, что на первом месте должен быть артистизм. У фигуриста вызывал противоречия стиль, который исповедовал Жук, — атлетичный и динамичный. Еще в 1968 году Алексей задумался об уходе от Родниной и выбрал себе новую партнершу — Смирнову.

Людмила Смирнова и Алексей Уланов Фото: РИА Новости

«Она мне нравилась именно как фигуристка, как партнерша, привлекала ее манера катания. Я написал Людмиле письмо, но его перехватил Сурайкин. Видимо, под его диктовку Смирнова написала ответное послание, в котором отказала мне. Думаю, ее убедили в том, что я из зависти хочу разбить их успешную пару», — рассказывал Уланов.

Жук настоял на продолжении тренировок, но в коллективе чувствовалось напряжение. Уланов часто ругался с Родниной и критиковал тренера, настаивая на театральном видении фигурного катания.

«Мы договорились, что после Олимпиады 1972 года я найду себе другую партнершу. Я заметил, что между Смирновой и Сурайкиным отношения охладели, и снова подошел к ней с тем же предложением. На этот раз фигуристка согласилась», — говорил Алексей.

Как Роднина получила травму из-за Уланова

После победы на Олимпиаде в Саппоро Уланов и Роднина поехали на последний для них чемпионат мира. Во время одной из тренировок Ирина упала и получила серьезное сотрясение мозга. Несмотря на это, пара не снялась с соревнований. Дуэт чисто откатал короткую программу, но при выходе на произвольную Родниной стало плохо. Как только второй прокат закончился, Ирина потеряла сознание, и Уланов в буквальном смысле выносил ее с катка на руках.

Этот случай стал предметом массового обсуждения — многие считали, что Алексей мог специально травмировать партнершу, чтобы помочь выиграть Смирновой, с которой он к тому моменту официально оформил отношения.

«Тренер его видеть не мог. А я тихо с ним „докатывалась“. Жук где-то высказал мнение, что травма, которая со мной произошла в Калгари, была неслучайна. Будто бы Уланов специально меня на лед бросил, чтобы дать своей жене возможность выиграть чемпионат мира», — писала Роднина в своих мемуарах, отмечая, что до сих пор не верит в эту теорию.

Что сделал конкурент Уланова за сердце девушки

Оказавшись на ОИ-1972, Уланов и Смирнова решили пожениться и даже купили кольца. Ее партнер Сурайкин пытался вернуть девушку, но затянул с развитием отношений и упустил ее. В итоге он решился на безрассудный поступок.

В официальном донесении сотрудника КГБ, которого приставили к советским фигуристам, сказано, что Сурайкин глубокой ночью через балкон проник в номер Уланова с целью найти Смирнову. Девушки там не было, и между фигуристами возникла драка. Также отмечалось, что «Уланов и его сосед [Василий] Благов пытались раздеть Сурайкина и сбросить с балкона четвертого этажа», что «Андрей заявил одному из членов делегации о намерении покончить жизнь самоубийством». В связи с этим было принято решение досрочно отправить Сурайкина и Смирнову домой под предлогом подготовки к чемпионату мира.

Людмила Смирнова и Андрей Сурайкин Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости

Как только Уланов вернулся из мирового турне, они со Смирновой поженились. Девушка вспоминала, что по прибытии в Ленинград партийные чиновники предпринимали попытки насильно поженить ее с Сурайкиным.

Есть мнение, что драки на самом деле не было, а сотрудник КГБ лишь хотел выслужиться. Уланов никогда не комментировал эту ситуацию, а Смирнова называла это выдумками.

«Никуда Андрей [Сурайкин] не лез, никто его не бил и не пытался выбросить из окна. На тот момент у нас действительно были отношения. Скажем так, уже угасающие. Он очень переживал, что мы расстанемся, и поэтому в какой-то момент подошел к одному из членов делегации и попросил, чтобы нас отправили домой. Сказал: „Я не переживу, если Людмила выйдет замуж за другого“», — вспоминала Смирнова.

Как развивалась карьера Уланова после инцидента

Стать чемпионами у пары Уланов — Смирнова не получилось, так что главная победа Алексея свершилась на любовном фронте. Уланов рассказывал, что у них был совершенно разный стиль и приходилось, по большому счету, учиться заново.

«Мы и катались-то достаточно долго, а уж прожили столько вместе только благодаря моему терпению», — объясняла провал Смирнова.

Через два года, в 1974-м, Уланов кипел от злости из-за неудачных результатов. Роднина рассказывала, как стала свидетелем его разговора со Смирновой.

«В конце лета 1974-го мы готовились в Воскресенске к фестивалю молодежи и студентов в ГДР. В домике, где мы жили, шел ремонт — все, что между соседними комнатами происходило, было слышно. И Лелик там талдычит: „Я свои медали променял на постель с тобой“. А Люда в ответ что-то шмыгает. Я потом ей на тренировке говорю: „Люда, ты что, с ума сошла? Ты чего ему позволяешь? Собирай манатки и уходи“», — говорила Роднина.

Тогда терпеливая Смирнова не ушла от Уланова. Вскоре пара завершила профессиональную карьеру и уехала на заработки в ледовое шоу Holiday on Ice. В 1997 году супруги развелись: Людмила узнала об измене Алексея. Она рассказывала, что не смогла простить этот поступок, несмотря на многократные извинения Уланова.

Чем сейчас занимается фигурист Уланов

В 2024 году в одном из интервью Уланов рассказал, что его дети Николай и Ирина открыли в Санкт-Петербурге школу фигурного катания «Династия». Сейчас он помогает им, посвящает в тонкости авторской методики обучения. Фигурист уверен, что в этом виде спорта нужна система, как и в классическом балете.

6 марта 2025 года на экраны вышел фильм «Роднина». Основой для сценария послужила автобиографическая книга фигуристки. Главную роль исполнила Владислава Самохина. Уланов послужил прообразом Михаила Буланова — партнера Родниной, с которым она пережила первые спортивные победы. Его сыграл Федор Федотов.

