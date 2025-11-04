Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 00:00

Разрыв с Родниной, драка с соперником, измена: история фигуриста Уланова

Ирина Роднина и Алексей Уланов, 1972 год Ирина Роднина и Алексей Уланов, 1972 год Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости

4 ноября исполнилось 78 лет советскому фигуристу Алексею Уланову. Почему распался его дуэт с Ириной Родниной, с кем спортсмен конфликтовал за сердце девушки, каких успехов добился в своей карьере — в материале NEWS.ru.

Чем известен фигурист Уланов

Уланов родился в 1947 году в Москве. В 1954-м начал заниматься фигурным катанием. В школе ЦСКА талант Уланова раскрыл тренер Станислав Жук. В 1966 году он предложил Алексею перейти в парное катание и нашел ему партнершу — 16-летнюю Ирину Роднину. Специалист отмечал, что уровень девушки был на порядок выше: Уланову приходилось много работать, чтобы догнать ее. Партнеры долго не могли почувствовать друг друга, и Жук исправил ситуацию с помощью хитрости — заставил дуэт кататься под метроном.

Уже в следующем сезоне дуэт вошел в число лидеров фигурного катания в СССР. Выучив сложные прыжки, в своем втором сезоне пара добилась успехов и доминировала на протяжении трех лет. В 1968-м пара стала третьей на чемпионате страны, а также заняла пятое место на чемпионате Европы. В 1969-м они снова выиграли бронзу первенства СССР, а на ЧЕ сотворили сенсацию — победили, выступая без тренера.

На чемпионате мира того же года пара Роднина — Уланов победили с явным преимуществом и далее выигрывали все соревнования. К 1972 году их пара начинает остро соперничать с дуэтом Людмила Смирнова — Андрей Сурайкин. На Олимпийских играх — 1972 Роднина и Уланов допустили несколько ошибок, но с минимальным перевесом обошли своих главных конкурентов. После ЧМ, перед которым Роднина попала в госпиталь с внутричерепной гематомой, пара распалась.

В 1972 году Уланов женился на фигуристке Людмиле Смирновой и встал с ней в дуэт. Эта пара стала дважды серебряными призерами первенств мира, а также выиграла две медали чемпионатов Европы. С 1975 года Уланов был солистом Ленинградского государственного балета на льду. В 1990-х годах выступал в составе артистов ледового шоу Holiday on Ice, работал тренером в США, а в 2010-м — вернулся в Россию.

Почему Уланов захотел поменять партнершу

Уланов считал, что на первом месте должен быть артистизм. У фигуриста вызывал противоречия стиль, который исповедовал Жук, — атлетичный и динамичный. Еще в 1968 году Алексей задумался об уходе от Родниной и выбрал себе новую партнершу — Смирнову.

Людмила Смирнова и Алексей Уланов Людмила Смирнова и Алексей Уланов Фото: РИА Новости

«Она мне нравилась именно как фигуристка, как партнерша, привлекала ее манера катания. Я написал Людмиле письмо, но его перехватил Сурайкин. Видимо, под его диктовку Смирнова написала ответное послание, в котором отказала мне. Думаю, ее убедили в том, что я из зависти хочу разбить их успешную пару», — рассказывал Уланов.

Жук настоял на продолжении тренировок, но в коллективе чувствовалось напряжение. Уланов часто ругался с Родниной и критиковал тренера, настаивая на театральном видении фигурного катания.

«Мы договорились, что после Олимпиады 1972 года я найду себе другую партнершу. Я заметил, что между Смирновой и Сурайкиным отношения охладели, и снова подошел к ней с тем же предложением. На этот раз фигуристка согласилась», — говорил Алексей.

Как Роднина получила травму из-за Уланова

После победы на Олимпиаде в Саппоро Уланов и Роднина поехали на последний для них чемпионат мира. Во время одной из тренировок Ирина упала и получила серьезное сотрясение мозга. Несмотря на это, пара не снялась с соревнований. Дуэт чисто откатал короткую программу, но при выходе на произвольную Родниной стало плохо. Как только второй прокат закончился, Ирина потеряла сознание, и Уланов в буквальном смысле выносил ее с катка на руках.

Этот случай стал предметом массового обсуждения — многие считали, что Алексей мог специально травмировать партнершу, чтобы помочь выиграть Смирновой, с которой он к тому моменту официально оформил отношения.

«Тренер его видеть не мог. А я тихо с ним „докатывалась“. Жук где-то высказал мнение, что травма, которая со мной произошла в Калгари, была неслучайна. Будто бы Уланов специально меня на лед бросил, чтобы дать своей жене возможность выиграть чемпионат мира», — писала Роднина в своих мемуарах, отмечая, что до сих пор не верит в эту теорию.

Что сделал конкурент Уланова за сердце девушки

Оказавшись на ОИ-1972, Уланов и Смирнова решили пожениться и даже купили кольца. Ее партнер Сурайкин пытался вернуть девушку, но затянул с развитием отношений и упустил ее. В итоге он решился на безрассудный поступок.

В официальном донесении сотрудника КГБ, которого приставили к советским фигуристам, сказано, что Сурайкин глубокой ночью через балкон проник в номер Уланова с целью найти Смирнову. Девушки там не было, и между фигуристами возникла драка. Также отмечалось, что «Уланов и его сосед [Василий] Благов пытались раздеть Сурайкина и сбросить с балкона четвертого этажа», что «Андрей заявил одному из членов делегации о намерении покончить жизнь самоубийством». В связи с этим было принято решение досрочно отправить Сурайкина и Смирнову домой под предлогом подготовки к чемпионату мира.

Людмила Смирнова и Андрей Сурайкин Людмила Смирнова и Андрей Сурайкин Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости

Как только Уланов вернулся из мирового турне, они со Смирновой поженились. Девушка вспоминала, что по прибытии в Ленинград партийные чиновники предпринимали попытки насильно поженить ее с Сурайкиным.

Есть мнение, что драки на самом деле не было, а сотрудник КГБ лишь хотел выслужиться. Уланов никогда не комментировал эту ситуацию, а Смирнова называла это выдумками.

«Никуда Андрей [Сурайкин] не лез, никто его не бил и не пытался выбросить из окна. На тот момент у нас действительно были отношения. Скажем так, уже угасающие. Он очень переживал, что мы расстанемся, и поэтому в какой-то момент подошел к одному из членов делегации и попросил, чтобы нас отправили домой. Сказал: „Я не переживу, если Людмила выйдет замуж за другого“», — вспоминала Смирнова.

Как развивалась карьера Уланова после инцидента

Стать чемпионами у пары Уланов — Смирнова не получилось, так что главная победа Алексея свершилась на любовном фронте. Уланов рассказывал, что у них был совершенно разный стиль и приходилось, по большому счету, учиться заново.

«Мы и катались-то достаточно долго, а уж прожили столько вместе только благодаря моему терпению», — объясняла провал Смирнова.

Через два года, в 1974-м, Уланов кипел от злости из-за неудачных результатов. Роднина рассказывала, как стала свидетелем его разговора со Смирновой.

«В конце лета 1974-го мы готовились в Воскресенске к фестивалю молодежи и студентов в ГДР. В домике, где мы жили, шел ремонт — все, что между соседними комнатами происходило, было слышно. И Лелик там талдычит: „Я свои медали променял на постель с тобой“. А Люда в ответ что-то шмыгает. Я потом ей на тренировке говорю: „Люда, ты что, с ума сошла? Ты чего ему позволяешь? Собирай манатки и уходи“», — говорила Роднина.

Тогда терпеливая Смирнова не ушла от Уланова. Вскоре пара завершила профессиональную карьеру и уехала на заработки в ледовое шоу Holiday on Ice. В 1997 году супруги развелись: Людмила узнала об измене Алексея. Она рассказывала, что не смогла простить этот поступок, несмотря на многократные извинения Уланова.

Чем сейчас занимается фигурист Уланов

В 2024 году в одном из интервью Уланов рассказал, что его дети Николай и Ирина открыли в Санкт-Петербурге школу фигурного катания «Династия». Сейчас он помогает им, посвящает в тонкости авторской методики обучения. Фигурист уверен, что в этом виде спорта нужна система, как и в классическом балете.

6 марта 2025 года на экраны вышел фильм «Роднина». Основой для сценария послужила автобиографическая книга фигуристки. Главную роль исполнила Владислава Самохина. Уланов послужил прообразом Михаила Буланова — партнера Родниной, с которым она пережила первые спортивные победы. Его сыграл Федор Федотов.

Читайте также:

Это не снотворное: от чего умер шахматист Народицкий, при чем тут Крамник

«Кормил меня с ложечки»: Утяшева и Воля вместе 13 лет — история любви

Похищение, €1,25 млн в год, роман с моделью: как живет футболист Мостовой

Инфаркт или убийство? Как жил и умер чемпион мира по шахматам Алехин

Брак с сыном Дружининой, депрессия, буллинг: как живет Екатерина Гамова

фигурное катание
КГБ
роднина
спорт
Виктор Байбаков
В. Байбаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гороскоп на 4 ноября: Львам пройти испытание, а Девам получить поддержку
В России призвали на треть сократить летние каникулы
Разрыв с Родниной, драка с соперником, измена: история фигуриста Уланова
Новые штрафы в сфере ЖКХ появятся в России
Микроавтобус с детской хоккейной командой разбился под Ростовом-на-Дону
МИД Италии вызвал российского посла по неуказанной причине
Британские СМИ подставили Трампа фальсификацией его речи
Небо «захлопнулось» над Волгоградом
Захарова озвучила, что «вызванный на ковер» посол РФ напомнит итальянцам
«Он должен сделать шаг»: финский политик дал неожиданный совет Зеленскому
Квотербек «Вашингтон Коммандерс» чудом избежал перелома руки
В Польше увидели подвох в одном решении Киева
В TotalEnergies раскрыли последствия санкций против ЛУКОЙЛа и «Роснефти»
«Это не прачечная»: Хинштейн раскритиковал концерт Апачева в Курске
Стало известно, где ежедневно хоронят десятки солдат ВСУ
Поездка Мишустина на Aurus в Китае попала на видео
В Харьковской области ликвидировали молодого лейтенанта ВСУ
ВСУ лишились элитного подразделения из-за «мясных штурмов»
Активисты «Антифы» признались в поджоге машины депутата АдГ
Будущий премьер Чехии поддержал идею санкций против митрополита РПЦ
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.