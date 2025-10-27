Похищение, €1,25 млн в год, роман с моделью: как живет футболист Мостовой

Футболиста «Зенита» Андрея Мостового пытались похитить в Санкт-Петербурге. Что известно об игроке, сколько зарабатывает полузащитник сборной России, кто помог ему сбежать от злоумышленников — в материале NEWS.ru.

Что известно о футболисте Андрее Мостовом

Андрей родился 5 ноября 1997-го в Омске. В четыре года его родители переехали в Москву. Они хотели отдать сына в хоккей, но троюродный брат Андрея увидел в газете объявление о наборе в детскую футбольную школу ЦСКА. Шестилетний Мостовой успешно прошел просмотр.

В 13 лет Мостовой покинул академию ЦСКА из-за невысокого роста. На тот момент Андрей отставал от сверстников по физическим данным. Московский «Локомотив» это не смутило, они обратили внимание на мышление и технику футболиста. Так он оказался в академии «железнодорожников».

«Целый год провел в дубле, после чего мне сказали: „Хочешь, оставайся, но можешь и своим путем идти“. Решил, что в основу пробиться будет тяжело, значит, нужно что-то делать», — рассказывал Мостовой в интервью «Матч ТВ».

В 18 лет Андрей начал играть во Второй лиге за клуб «Долгопрудный». Он быстро прогрессировал и спустя полгода оказался в «Химках». В составе подмосковного клуба игрок провел 87 матчей и забил четыре гола. Не дожидаясь конца сезона-2018/19, полузащитник перешел в «Зенит-2».

Проведя три месяца во второй команде петербуржцев, Мостовой забил пять мячей в 13 играх. С футболистом продлили контракт на четыре года. Андрею пообещали, что следующий сезон он начнет в главной команде. Однако дебют Андрея в Российской премьер-лиге (РПЛ) состоялся в «Сочи», куда в начале 2019 года его отдали в аренду. В составе южной команды он провел 26 матчей и забил шесть голов.

В 2020 году Мостовой вернулся в «Зенит» и стал полузащитником главной команды. За этот клуб Андрей играет до сих пор. Мостовой провел 20 матчей за сборную России и забил три мяча.

Андрей Мостовой Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сколько зарабатывает футболист «Зенита» Мостовой

По данным сайта cashsport.ru, в этом сезоне годовая зарплата Мостового в «Зените» составит €1,25 млн, в месяц он получает €104,2 тыс. Контракт игрока с петербургским клубом действует до лета 2027 года.

В интервью Metaratings Мостовой рассказывал, что тратит более 500 тыс. рублей в месяц. По его словам, эти средства идут на поддержку родителей и оплату кредитов. Футболист также рассказал о своих инвестиционных планах. У Андрея есть несколько небольших бизнесов, но он считает, что наиболее простым и надежным вложением является недвижимость.

В разговоре на YouTube-канале «Свободный стиль» Мостовой усомнился, что футболисты РПЛ тратят в месяц 150 тыс. рублей.

«Смотрел видео, где наших футболистов спрашивают, сколько они тратят денег в месяц. Они называют цифру в 150 тыс. рублей. Мне становится смешно. Сразу хочется лично попросить их показать банковское приложение, где отображена эта информация. Ну это же бред, я считаю. Тем более спрашивали у ребят из Москвы. Я не верю в это», — сказал Мостовой.

В 2023 году Андрей объяснил, почему отказался от перехода во французскую команду.

«Был ли готов к переходу в этот клуб с зарплатой €300–400 тыс. в год? Наверное, в этом моменте тоже была загвоздка, что не перешел. Зарплаты там в разы меньше, чем в России. Я очень удивился», — признался Мостовой.

Андрей Мостовой Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Что известно о личной жизни футболиста «Зенита» Мостового

Мостовой не женат. В августе 2024 года он рассказывал, что последний раз был в серьезных отношениях около 3,5 года назад.

В 2023-м «Спорт-Экспресс» сообщил о предполагаемом романе Андрея с моделью Виолеттой Грачевой. На протяжении нескольких лет девушка встречалась с экс-игроком «Ростова» и «Динамо» Матиасом Норманном. Они расстались летом 2023 года. Спустя несколько месяцев на Виолетту обратил внимание украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик. В соцсетях они выложили одинаковые видеоролики с вертолетной прогулки над Парижем. Однако Грачева опровергла информацию о романе с вингером «Челси».

В декабре 2023-го Виолетта и Мостовой разместили в соцсетях практически одинаковые видео с концерта в Дубае. Позднее Грачева выложила новый пост, в котором показала подаренных белых медведей. Мостовой оставил лайк под фотографиями и пошутил над Мудриком, написав комментарий: «Мост?» Позднее футболист сборной России его удалил.

«Пока не могу найти человека, который зацепил бы меня на 100 процентов. У меня были отношения, я не могу сказать ничего плохого про свою бывшую девушку. Мне было очень комфортно, но, наверное, у меня не было чувства „все, она точно станет моей женой“. Возможно, это и нормально — никто же не знает, что будет дальше», — говорил футболист в феврале 2025-го в интервью Sports.ru.

Мостовой активно ведет соцсети, где размещает фото с тренировок, снимки в компании друзей и кадры с отдыха. Андрей увлекается «Формулой-1» и слушает рэп.

Андрей Мостовой Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Что известно о попытке похищения футболиста «Зенита» Мостового

23 октября 2025 года неизвестные в масках попытались похитить Мостового у супермаркета на Вязовой улице в Санкт-Петербурге. Злоумышленники схватили его за руки и хотели силой затолкать в микроавтобус Hyundai Grand Starex. Мостовой оказал сопротивление. По информации издания 78.ru, Андрею помог хоккеист Александр Гракун, который вышел из магазина вместе с Мостовым. Вместе они смогли освободиться и скрыться в лесу. По данным Telegram-канала SHOT, с футболиста хотели требовать выкуп в несколько миллионов рублей. Сотрудники уголовного розыска быстро установили номера каршеринга и даже личность водителя. Как оказалось, по футболисту был заказ с приложением фото.

26 октября Мостовой принял участие в матче 13-го тура РПЛ против московского «Динамо». Футболист забил эффектный гол пяткой с передачи Максима Глушенкова и помог команде победить со счетом 2:1.

Андрей Мостовой («Зенит») и Николас Маричаль («Динамо») Фото: Михаил Киреев/РИА Новости

25 октября эти же злоумышленники похитили зятя бывшего спикера Законодательного собрания Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова — 50-летнего Сергея Селегеня. Мужчину силой посадили в Toyota Land Cruiser, надели наручники, угрожали и требовали выкуп в размере 10 млн рублей. По данным Telegram-канала Baza, Сергей ответил, что его жена сможет передать 2,5 млн рублей во дворе на улице Вязовой. Похитители согласились, привезли мужчину к месту встречи, где бизнесмен перевел им 210 тысяч рублей. После этого мужчину отпустили.

В МВД России сообщили о задержании четверых подозреваемых по этому делу. По информации Telegram-канала «Mash на Мойке», студенты Морской академии могут быть причастны к похищению Селегеня, они же пытались украсть Мостового. Telegram-канал «112» опубликовал фотографии злоумышленников и допрос одного из них, который признался, что задание получил от человека по прозвищу Слава-сатанист (движение сатанизма признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По его словам, с подельниками они исполняли заказ. Изначально Мостового пытались схватить на Вязовой улице, а два дня спустя повторили этот план с Селегенем, потребовав 10 млн рублей выкупа.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ст. 162 УК РФ (разбой) и ч. 2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение человека). Подозреваемым грозит до 22 лет лишения свободы, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия.

«Их действия — это классическое похищение человека с целью вымогательства. За это грозит от 6 до 15 лет заключения, потому что налицо признаки организованной группы. За вымогательство дополнительно грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Всего по совокупности преступлений злоумышленникам грозит до 22 лет колонии», — объяснил Багатурия.

СК просит об аресте четверых подозреваемых.

