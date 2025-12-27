Украинец загадочно умер в Одесском военкомате

Мужчина скончался в военкомате Одесской области после внезапной потери сознания во время сверки учетных данных, сообщили представители Одесского облвоенкомата в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По предварительному заключению судмедэкспертизы, причиной смерти стала «острая сердечная недостаточность». При этом военные заявили, что информация о гибели местного жителя от побоев недостоверна.

Руководство военкомата подчеркивает, что распространение в информационном пространстве манипулятивных сообщений о якобы насильственной смерти или наличии телесных повреждений у умершего не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

Ранее народный депутат Артем Дмитрук заявил, что журналист Алексей Бровченко был избит и похищен сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Днепропетровской области. По словам парламентария, первым сообщившего об исчезновении, нападение на Бровченко произошло у магазина в его родном селе.

Кроме того, координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в пригородном районе Вакуленцы жители Полтавы устроили засаду, в результате которой погибли три сотрудника территориального центра комплектования. По его словам, они заманили военкомов в переулок и расправились с ними.