На юге Украины полыхала энергетическая инфраструктура

Пожар на объекте энергетической инфраструктуры произошел в Одесской области на юге Украины, сообщил глава областной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале. В результате в трех общинах произошло частичное отключение света, критически важные объекты были переведены на резервное питание от генераторов.

Зафиксировано повреждение объекта энергетики, возник пожар, — рассказал он.

Накануне жители Кривого Рога перекрыли улицы из-за длительного отсутствия электроэнергии. Некоторые принесли с собой плакаты с надписями «Мы не кроты. Нужен свет» и «Свет людям».

Польская газета Mysl Polska написала, что массовые отключения электроэнергии на Украине связаны в том числе с масштабной коррупцией в стране. По словам авторов, энергосистема не выдержала перегрузок, поскольку значительные средства на ее поддержание уходят в карманы окружения президента Владимира Зеленского.

До этого мэр Киева Виталий Кличко предупредил о наступлении очень тяжелых дней для города. Из-за крайне сложной ситуации в энергетической системе Украины в большинстве регионов страны продолжаются аварийные отключения.