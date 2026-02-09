Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 17:06

В Европе раскрыли, как Зеленский довел Украину до блэкаута

Mysl Polska: блэкаут на Украине связан с коррупцией в окружении Зеленского

Киев. Украина Киев. Украина Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Массовые отключения электроэнергии на Украине связаны в том числе с масштабной коррупцией в стране, пишет польская газета Mysl Polska. По словам авторов, энергосистема не выдержала перегрузок, поскольку значительные средства на ее поддержание уходят в карманы окружения президента Владимира Зеленского.

Система рано или поздно должна была пойти вразнос, потому что <...> значительная часть средств, выделяемых на защиту и ремонт поврежденных объектов, оседала в бездонных карманах коррумпированных чиновников из непосредственного окружения Владимира Зеленского, — сказано в материале.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предупредил о наступлении очень тяжелых дней для города. По его словам, в столице ожидаются сильные морозы, особенно в ночное время. Из-за крайне сложной ситуации в энергетической системе Украины в большинстве регионов страны продолжаются аварийные отключения, уточнил он.

До этого в компании «Укрэнерго» заявили, что мощность всех атомных электростанций на подконтрольной Киеву территории Украины была вынужденно снижена после серии взрывов. Повреждения получили энергообъекты, включая электростанции и подстанции, в восьми областях страны.

Украина
Польша
энергосистемы
Владимир Зеленский
коррупция
