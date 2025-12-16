Новый год-2026
16 декабря 2025 в 07:04

«Там их ждали»: украинцы устроили засаду на сотрудников ТЦК

Подпольщик Лебедев: в Полтаве украинцы убили трех сотрудников ТЦК из засады

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Жители Полтавы убили троих сотрудников ТЦК (территориальные центры комплектования — аналог военкоматов на Украине), напав на них из засады, заявил в беседе с РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, инцидент произошел в пригороде района Вакуленцы.

В Полтаве ТЦК погнались за парнем. <...> Парень забежал в переулок, ТЦК — за ним, а там их ждали еще несколько парней. В итоге трое ТЦКашников были убиты, еще четверо остались инвалидами, — отметил собеседник агентства.

Ранее волонтер из Закарпатской области Власта Рейпаши рассказала, что областной ТЦК угрожает ей и ее семье из-за публикации о смерти мобилизованного Вячеслава Бека — инсулинозависимого отца троих детей. Женщина уточнила, что сначала давление начали оказывать на ее мужа — ветерана-добровольца.

До этого в Одессе сотрудники ТЦК попытались силой мобилизовать мужчину и затащить в автобус, но на помощь пришли прохожие. В ответ военкомы применили против них перцовый баллончик, дважды чуть не задавили мужчину, а после скрылись.

Украина
ТЦК
убийства
Полтава
