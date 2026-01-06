Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 02:15

Пентагон нацелился на глобальное превосходство ВМС США в мире

Хегсет: Вашингтон будет добиваться движения американского флота по всему миру

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
США ставят целью обеспечить своему флоту полную свободу действий на всех ключевых мировых морских маршрутах, заявил министр обороны страны Пит Хегсет во время визита на судостроительный завод в Ньюпорт-Ньюсе (Вирджиния). Он анонсировал масштабную модернизацию военно-морских сил.

По словам Хегсета, Вашингтон сосредоточен на установлении контроля над морскими пространствами. Для достижения этой цели ведется строительство принципиально нового флота, призванного стать главным инструментом сдерживания. Стратегия предполагает не просто ответ на возникающие угрозы, а активное обеспечение доминирования в глобальном масштабе.

Более крупный, современный и смертоносный флот, от новых линкоров до передовых подводных лодок, обеспечит безусловное сдерживание. Такой флот гарантирует, что ВМС США будут свободно и беспрепятственно действовать сегодня, завтра и в далеком будущем, — указал Хегсет.

Политик подчеркнул, что мир вступил в новую эру конкуренции великих держав. Это борьба за сохранение мира силой, и Вашингтон ответит на этот вызов, резюмировал министр.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с масштабным заявлением о планах развития военно-морских сил страны. Он анонсировал строительство до 25 новых боевых кораблей, которые получат гиперзвуковое и лазерное вооружение, а также будут оснащены ядерными системами.

США
Пит Хегсет
Флот США
доминирование
