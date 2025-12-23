Новый год-2026
США объявили о создании новых кораблей с гиперзвуковым и лазерным оружием

Трамп заявил о планах США построить до 25 боевых кораблей нового класса

Президент США Дональд Трамп выступил с масштабным заявлением о развитии американских ВМС, трансляцию его слов вел Белый дом. Он анонсировал строительство до 25 новых боевых кораблей с гиперзвуковым и лазерным оружием.

Корабли будут вооружены пушками и ракетами на самом высоком уровне. Будет также гиперзвуковое оружие, много современного гиперзвукового оружия, рельсотрон и даже мощные лазеры, — сообщил Трамп.

Также он добавил, что новые корабли будут оснащены ядерным вооружением. Программа начнется со строительства двух первых судов в ближайшее время, заключил глава Белого дома.

Ранее в Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» состоялось поднятие военно-морского флага России на дизель-электрической подводной лодке «Великие Луки» проекта 677М «Лада». Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев подчеркнул, что подводные лодки «Лада» сочетают в себе передовые технологии и сложные решения.

До этого стало известно, что Индия может арендовать у России атомную подводную лодку, а сумма сделки оценивается в $2 млрд. Нью-Дели надеется получить корабль в ближайшие два года. График поставки может сместиться, но стороны считают сроки реалистичными.

