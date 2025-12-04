Одна страна может арендовать у России атомную подлодку за $2 млрд

Одна страна может арендовать у России атомную подлодку за $2 млрд Bloomberg: Индия может арендовать у России атомную подлодку за $2 млрд

Индия может арендовать у России атомную подводную лодку, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, сумма сделки составит около $2 млрд. Нью-Дели рассчитывает получить корабль в течение двух лет. График поставки может сдвинуться, однако стороны считают сроки реалистичными, говорится в публикации.

Стороны уже достигли соглашения о передаче подлодки. В ноябре индийские официальные лица посетили российскую верфь, — сообщил инсайдер.

СМИ пишет, что лизинг атомных подлодок Москва и Нью-Дели практикуют не впервые: Индия уже эксплуатировала российские субмарины по аналогичным схемам, включая модернизированные многоцелевые лодки проекта 971.

Ранее стало известно, что Нью-Дели планирует начать переговоры о закупке российских истребителей Су-57 и ЗРК С-500. По оценке аналитиков, это «может осложнить любую торговую сделку» с США, которые последовательно выступают против подобных закупок.

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов между тем сообщил, что Россия и Индия готовятся к развертыванию широкомасштабного партнерства в космической сфере. Он пообещал, что конкретные анонсы, касающиеся этого сотрудничества, появятся в самое ближайшее время.