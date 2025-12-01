В Индии раскрыли планы по закупке истребителей Су-57 и ЗРК С-500 у России

Индийская сторона планирует начать переговоры о закупке российских истребителей Су-57 и ЗРК С-500 во время декабрьского визита президента России Владимира Путина, сообщает Bloomberg. По оценке агентства, потенциальная оборонная сделка между Индией и Россией «может осложнить любую торговую сделку» с США, которые последовательно выступают против закупок Нью-Дели российского вооружения.

Индия и Россия, отношения которых имеют статус особого и привилегированного стратегического партнерства, намерены обсудить возможную поставку истребителей пятого поколения Су-57, а также перспективы приобретения модернизированной версии системы ПРО С-500, — говорится в публикации.

Ранее генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов заявил, что истребитель пятого поколения Су-57 продемонстрировал эффективность в выполнении новых боевых задач и продолжает совершенствовать свои тактико-технические характеристики. По его словам, российский самолет превосходит зарубежные аналоги по ряду ключевых параметров и успешно подтвердил свои стелс-качества в новых типах боевых миссий.

До этого Герой Российской Федерации генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 превосходит все существующие зарубежные аналоги и не имеет равных среди авиационной техники стран НАТО. По словам военного эксперта, зарубежные разработки до сих пор находятся на стадии проектирования и не запущены в серийное производство.