18 ноября 2025 в 12:37

«Лучший среди конкурентов»: генерал назвал главное преимущество Су-57

Генерал Липовой: российский истребитель Су-57 не имеет аналогов в странах НАТО

Су-57
Российский истребитель Су-57 является лучшей боевой машиной среди возможных конкурентов и не имеет аналогов в странах НАТО, заявил NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, зарубежные аналоги еще разрабатываются и пока не запущены в серийное производство.

Су-57 — это уже не самолет, а тактический авиационный комплекс. Он очень перспективный и надежный. Самолетом он уже не называется, потому что в него заложены огромные возможности. Это базовая платформа, которая будет неоднократно модернизироваться. В самолете есть все передовые технологии, аналогов у него, в том числе в странах НАТО, нет. Там есть опытные образцы, но они пока не запущены в производство, поэтому наш истребитель на сегодняшний день является лучшей боевой машиной среди возможных конкурентов противника, — высказался Липовой.

Ранее гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха заявил, что первые два истребителя пятого поколения Су-57 были переданы иностранному заказчику. По его словам, машины уже приступили к боевому дежурству. Он отметил, что зарубежный партнер остался доволен.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
