Первые два Су-57 поставлены иностранному заказчику

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала иностранному заказчику первые два истребителя пятого поколения Су-57, заявил в эфире Первого канала гендиректор Вадим Бадеха. Поставленные машины уже приступили к боевому дежурству.

Первые два самолета зарубежный наш заказчик, зарубежный партнер уже получил. Они приступили к несению боевого дежурства и демонстрируют свои лучшие качества. Наш заказчик доволен, — отметил Бадеха.

Ранее сообщалось, что новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 впервые представили на авиасалоне в Дубае. Показ машины на Dubai Airshow 2025 предусматривал и летную программу. Самолетом управляет шеф-пилот ОКБ Сухого Герой России Сергей Богдан.

До этого директор ФСВТС Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия намерена провести переговоры о продаже истребителей пятого поколения Су-57 ряду иностранных государств. По его словам, обсуждения запланированы в рамках международного авиакосмического салона, который пройдет в Дубае с 17 по 21 ноября. Он также подчеркнул, что многофункциональный истребитель представляет собой высокотехнологичный продукт, в создании которого участвует множество предприятий-поставщиков.