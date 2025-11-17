Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 11:47

Россия обсуждает экспорт истребителей пятого поколения с рядом стран

Глава ФСВТС сообщил о переговорах по поставкам истребителей Су-57 в Дубае

Су-57 Су-57 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россия намерена провести переговоры о продаже истребителей пятого поколения Су-57 ряду иностранных государств, заявил директор ФСВТС Дмитрий Шугаев в беседе с РИА Новости. По его словам, обсуждения запланированы в рамках международного аэрокосмического салона, который пройдет в Дубае с 17 по 21 ноября.

Шугаев уточнил, что демонстрация самолета будет включать в себя его показательные полеты. Он также подчеркнул, что многофункциональный истребитель Су-57 представляет собой высокотехнологичный продукт, в создании которого участвует множество предприятий-поставщиков.

Переговоры с рядом иностранных государств по вопросу поставки самолетов Су-57 планируется провести также и на полях данной выставки, в ходе которой состоятся демонстрационные полеты этого самолета, — сказал Шугаев.

Производство такой сложной авиационной техники требует безупречной координации всех участников процесса и высочайшей квалификации специалистов. По словам главы ФСВТС, на сегодняшний день к данному боевому самолету уже проявляется стабильный интерес со стороны других стран.

Ранее сообщалось, что российские Су-57 были оснащены новыми противорадиолокационными ракетами Х-58УШКЭ, предоставляющими им превосходство в противодействии вражеской ПВО. Данные возможности являются уникальными, а у авиации стран НАТО в настоящее время отсутствуют аналогичные системы.

Россия
истребители
переговоры
Су-57
