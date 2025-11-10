Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 11:00

На Западе удивились новому вооружению российских Су-57

MWM: Су-57 оснастили ракетами Х-58УШКЭ для подавления систем ПВО

Су-57 Су-57 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские истребители пятого поколения Су-57 получили новые противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ, которые дают им преимущество при подавлении ПВО противника, сообщает Military Watch Magazine (MWM). По данным источника, эти возможности уникальны и у истребителей НАТО пока нет аналогов. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Журнал обратил внимание на внутренний отсек Су-57, где была замечена новая модификация ракеты «изделие 112». Она оснащена складными стабилизаторами. Это позволяет размещать вооружение внутри самолета, сохраняя его малозаметность.

По информации MWM, ракета способна поражать цели на расстоянии до 250 километров и развивать скорость до 3,6 числа Маха. Эта дальность более чем вдвое превышает показатели предыдущей версии, созданной еще в 1980-х годах.

Ранее холдинг «Высокоточные комплексы» в рамках гособоронзаказа передал Минобороны РФ новые партии ракет для ПТРК «Корнет» и управляемых снарядов «Краснополь-M2». В Ростехе отметили, что это высокоточное оружие особенно востребовано в зоне СВО: предприятия госкорпорации наращивают его производство для обеспечения потребностей армии.

вооружения
истребители
ВС РФ
ракеты
