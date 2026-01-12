На пляже Эквадора нашли человеческие головы DM: пять подвешенных на веревки голов нашли на пляже в Эквадоре

На одном из популярных туристических пляжей Эквадора, куда люди приезжают, чтобы наблюдать за китами, были найдены пять человеческих голов, передает Daily Mail. Они были привязаны к деревянным столбам с помощью веревок.

Полицейский отчет связывает инцидент с конфликтом между преступными группами. Сети торговли наркотиками, связанные с транснациональными картелями, активны в этом районе и используют рыбаков и их малые лодки для своей незаконной деятельности, — пишет издание.

В материале отмечается, что рядом с останками был установлен «предупреждающий знак», предназначенный для предотвращения возможных вымогательств у рыбаков в порту Пуэрто-Лопес. По информации правоохранительных органов, на этом пляже две недели назад убили шестерых человек, среди которых был двухлетний ребенок.

Ранее в этой же рыбацкой деревне вооруженные люди открыли беспорядочный огонь по мирным гражданам. Инцидент может быть связан с активностью преступных группировок, которые ведут борьбу за влияние и контроль над территориями.