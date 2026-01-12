Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 09:27

На пляже Эквадора нашли человеческие головы

DM: пять подвешенных на веревки голов нашли на пляже в Эквадоре

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

На одном из популярных туристических пляжей Эквадора, куда люди приезжают, чтобы наблюдать за китами, были найдены пять человеческих голов, передает Daily Mail. Они были привязаны к деревянным столбам с помощью веревок.

Полицейский отчет связывает инцидент с конфликтом между преступными группами. Сети торговли наркотиками, связанные с транснациональными картелями, активны в этом районе и используют рыбаков и их малые лодки для своей незаконной деятельности, — пишет издание.

В материале отмечается, что рядом с останками был установлен «предупреждающий знак», предназначенный для предотвращения возможных вымогательств у рыбаков в порту Пуэрто-Лопес. По информации правоохранительных органов, на этом пляже две недели назад убили шестерых человек, среди которых был двухлетний ребенок.

Ранее в этой же рыбацкой деревне вооруженные люди открыли беспорядочный огонь по мирным гражданам. Инцидент может быть связан с активностью преступных группировок, которые ведут борьбу за влияние и контроль над территориями.

Эквадор
останки
пляжи
убийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия хочет упростить поездки для туристов в четыре страны
«Молодежь хочет фактуру»: Мизулина призвала показать пруфы об иноагентах
Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме под Иркутском
Украинец получил срок за предложение руки и сердца с гранатой
На пляже Эквадора нашли человеческие головы
Турецкий актер вышел на связь после новостей о задержании
Названы лауреаты актерских номинаций премии «Золотой глобус»
Экономист раскрыл, что угрожает существованию Европы в нынешнем виде
Российская «Герань» ударила по военному объекту в Киеве
Мясо по-татарски: идеальный рецепт говядины — будет нежной и сочной
Малайзия заблокировала чат-бот Grok Илона Маска
Стало известно, кто получил «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в драме
Бойцов «Хартии» разгромили под Веселым
Шесть украинских БПЛА сбили над российским регионом
Врач объяснила, почему мужчины должны носить подштанники зимой
Открытки на старый Новый год: простые пожелания от души и сердца
Цены на золото и серебро побили исторический рекорд
Экс-глава совета директоров «Локомотива» стал фигурантом дела об убийстве
Секретный ингредиент крабового салата: такого не ели ни вы, ни ваши гости
В США заговорили о снятии санкций с Венесуэлы
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.