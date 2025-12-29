Стрельба унесла жизни жителей рыбацкой деревни в Эквадоре El Comercio: минимум шесть человек погибли в результате стрельбы в Эквадоре

В Эквадоре произошло жестокое нападение, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек, включая ребенка. Инцидент был зафиксирован в рыбацкой деревне Пуэрто-Лопес, расположенной в провинции Манаби, пишет местная газета El Comercio.

По предварительной информации, вооруженные люди открыли беспорядочный огонь по мирным гражданам. Известно, что среди жертв есть двухлетний ребенок.

Инцидент может быть связан с деятельностью преступных группировок, которые активизировались в стране. Точное количество пострадавших и обстоятельства нападения пока уточняются местными властями и правоохранительными органами.

В Эквадоре наблюдается нестабильная ситуация из-за наркокартелей, которые ведут борьбу за влияние и контроль над территориями. Местные власти регулярно сталкиваются с серьезным вызовом в обеспечении безопасности граждан.

