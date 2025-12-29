Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 03:21

Стрельба унесла жизни жителей рыбацкой деревни в Эквадоре

El Comercio: минимум шесть человек погибли в результате стрельбы в Эквадоре

Фото: Juan Diego Montenegro/dpa
В Эквадоре произошло жестокое нападение, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек, включая ребенка. Инцидент был зафиксирован в рыбацкой деревне Пуэрто-Лопес, расположенной в провинции Манаби, пишет местная газета El Comercio.

По предварительной информации, вооруженные люди открыли беспорядочный огонь по мирным гражданам. Известно, что среди жертв есть двухлетний ребенок.

Инцидент может быть связан с деятельностью преступных группировок, которые активизировались в стране. Точное количество пострадавших и обстоятельства нападения пока уточняются местными властями и правоохранительными органами.

В Эквадоре наблюдается нестабильная ситуация из-за наркокартелей, которые ведут борьбу за влияние и контроль над территориями. Местные власти регулярно сталкиваются с серьезным вызовом в обеспечении безопасности граждан.

Ранее сообщалось, что беспорядки в сирийских провинциях Латакия и Тартус унесли жизни трех человек. В числе погибших был сотрудник сил безопасности, подчиняющихся новым властям страны. Власти обвинили в беспорядках приверженцев прежнего режима. Ранения получили 55 человек. Управление здравоохранения сообщило, что пострадавшие, доставленные в медицинские учреждения, получили ножевые порезы, удары камнями и огнестрельные ранения.

стрельба
погибшие
Эквадор
беспорядки
