В сирийских провинциях произошли столкновения Syria TV: беспорядки в западных провинциях Сирии унесли жизни трех человек

Беспорядки в сирийских провинциях Латакия и Тартус унесли жизни трех человек, сообщил телеканал Syria TV. Ранения получили 55 человек

Как сообщается, в числе погибших был сотрудник сил безопасности, подчиняющихся новым властям страны. Власти обвинили в беспорядках приверженцев прежнего режима. Управление здравоохранения сообщило что пострадавшие, доставленные в медицинские учреждения, получили ножевые порезы, удары камнями и огнестрельные ранения.

Ранее стало известно, что двое сотрудников сил безопасности Сирии и несколько американских военных получили ранения во время инцидента со стрельбой у города Пальмира. Силовики рассказали, что неизвестный стрелок открыл огонь по солдатам во время их совместного патрулирования. Мужчина был убит на месте.

До этого сообщалось, что на юге Сирии при взрыве на свадьбе погибли 33 человека, еще 19 получили ранения. Трагический инцидент произошел в провинции Дераа. Уточняется, что неизвестные бросили две ручные гранаты на место проведения мероприятия.