Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 17:33

В сирийских провинциях произошли столкновения

Syria TV: беспорядки в западных провинциях Сирии унесли жизни трех человек

Фото: Stringer/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Беспорядки в сирийских провинциях Латакия и Тартус унесли жизни трех человек, сообщил телеканал Syria TV. Ранения получили 55 человек

Как сообщается, в числе погибших был сотрудник сил безопасности, подчиняющихся новым властям страны. Власти обвинили в беспорядках приверженцев прежнего режима. Управление здравоохранения сообщило что пострадавшие, доставленные в медицинские учреждения, получили ножевые порезы, удары камнями и огнестрельные ранения.

Ранее стало известно, что двое сотрудников сил безопасности Сирии и несколько американских военных получили ранения во время инцидента со стрельбой у города Пальмира. Силовики рассказали, что неизвестный стрелок открыл огонь по солдатам во время их совместного патрулирования. Мужчина был убит на месте.

До этого сообщалось, что на юге Сирии при взрыве на свадьбе погибли 33 человека, еще 19 получили ранения. Трагический инцидент произошел в провинции Дераа. Уточняется, что неизвестные бросили две ручные гранаты на место проведения мероприятия.

Сирия
беспорядки
погибшие
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, почему Бардо не снималась в советском кино
Авербух раскрыл причину отсутствия в своем шоу Валиевой
Россиянка «заработала» почти 300 тыс. рублей на несуществующем ребенке
«Моя старшая сестра»: Мирей Матье тепло простилась с Брижит Бардо
Обжариваю креветки для салата: клубника, авокадо и острый чили
Известная певица дала концерт в зоне СВО перед Новым годом
Креветки и шиитаке с трюфелем: салат за 15 минут удивит гостей
Новейшее противокорабельное «супероружие» прошло испытания
Стало известно, как упал спрос на алкоголь перед Новым годом
Екатеринбург потрясла находка в машине такси
Посетительница караоке-бара лишила глаза незнакомую девушку
В Подмосковье отец похитил дочь, чтобы найти ей «нормального мужика»
На Украине посетители застряли на колесе обозрения из-за отключения света
Бастрыкин взялся за разбитую дорогу в российском регионе после жалоб людей
Стало известно, как чувствует себя Лукашенко после падения на льду
«Целовал, обнимал»: блогер объяснил, откуда у изъятого львенка переломы
Озвучены последствия атаки ВСУ на снегоуборочную технику в Брянской области
Куда поехать пенсионерам недорого и интересно: лучшие направления и время
«Уже проигрывают»: тренер раскритиковал результаты россиян на «Тур де Ски»
Трамп раскрыл, почему США подменяют ООН
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год
Общество

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год

Подсели всей семьей на это горячее «Медвежья лапа»: обалденные биточки — мясо с картошкой 2 в 1
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Медвежья лапа»: обалденные биточки — мясо с картошкой 2 в 1

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.