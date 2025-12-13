Смертельный взрыв на сирийской свадьбе попал на видео

На юге Сирии при взрыве на свадьбе погибли 33 человека, еще 19 получили ранения, соответствующее видео появилось в Сети. По данным телеканала SANA, трагический инцидент произошел в провинции Дераа. Уточняется, что неизвестные бросили две ручные гранаты на место проведения мероприятия.
Среди пострадавших есть дети. Большая часть людей получила травмы легкой и средней степени тяжести, одному из пострадавших ампутировали ногу. Силы внутренней безопасности Сирии заявили, что выявили виновных и усилили меры по защите гражданского населения.
