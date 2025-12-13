Смертельный взрыв на сирийской свадьбе попал на видео На юге Сирии при взрыве на свадьбе погибли 33 человека

На юге Сирии при взрыве на свадьбе погибли 33 человека, еще 19 получили ранения, соответствующее видео появилось в Сети. По данным телеканала SANA, трагический инцидент произошел в провинции Дераа. Уточняется, что неизвестные бросили две ручные гранаты на место проведения мероприятия.

Среди пострадавших есть дети. Большая часть людей получила травмы легкой и средней степени тяжести, одному из пострадавших ампутировали ногу. Силы внутренней безопасности Сирии заявили, что выявили виновных и усилили меры по защите гражданского населения.

