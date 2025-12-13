Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 10:26

Смертельный взрыв на сирийской свадьбе попал на видео

На юге Сирии при взрыве на свадьбе погибли 33 человека

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

На юге Сирии при взрыве на свадьбе погибли 33 человека, еще 19 получили ранения, соответствующее видео появилось в Сети. По данным телеканала SANA, трагический инцидент произошел в провинции Дераа. Уточняется, что неизвестные бросили две ручные гранаты на место проведения мероприятия.

Среди пострадавших есть дети. Большая часть людей получила травмы легкой и средней степени тяжести, одному из пострадавших ампутировали ногу. Силы внутренней безопасности Сирии заявили, что выявили виновных и усилили меры по защите гражданского населения.

Ранее сообщалось о не менее чем 10 взрывах в небе над Саратовом и Энгельсом. Уточнялось, что над городами активно работают системы противовоздушной обороны. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого взрыв газовоздушной смеси произошел в одном из частных домов в городе Давлеканово в Башкортостане. По данным регионального управления МЧС, в результате инцидента травмы получили два человека — 49-летняя женщина и 51-летний мужчина. Позднее женщина скончалась от полученных травм в медучреждении.

Сирия
взрывы
свадьбы
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Каперсы в кулинарии: что это за продукт и чем он полезен для организма
При выполнении гособоронзаказа Росгвардия недосчиталась 40 млн рублей
Российские военные разбили подразделение наемников в Волчанске
Магнитные бури сегодня, 13 декабря: что завтра, проблемы с сосудами, апатия
Татьяна Навка раскрыла звездный состав ледового шоу «Щелкунчик»
Чеботина рассказала, как Киркоров связан с ее новым парнем
Макгрегор устроил тайную свадьбу после 17 лет отношений
«Не таких давили»: Соколовский о вмешательстве СК в дело о сталкерах
Юный лихач устроил ночной дрифт на «Жигули» прямо на мемориале
В США «слили» фото обнаженного Эпштейна и тыкву в виде головы Трампа
Манул Тимофей начнет получать меньше крыс
Одесские пенсионеры начали «питаться святым духом»
Мстительный россиянин устроил поджог на участке экс-возлюбленной
Подконтрольная ВСУ часть Херсонской области погрузилась в блэкаут
Власти Саратова помогут жильцам пострадавших от БПЛА квартир
Удары по Украине сегодня, 13 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
В России предложили начать импортозамещение с органов власти
Смертельный взрыв на сирийской свадьбе попал на видео
Работа цеха воронежского предприятия встала из-за БПЛА ВСУ
С Игоря Верника не смогли выбить долг по «коммуналке»
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем
Семья и жизнь

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.