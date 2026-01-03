С российского аэропорта сняли ограничения

В аэропорту Краснодара прекратили действовать ограничения на прием и отправку самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации. Там отметили, что особый режим работы был введен для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Краснодар готов к обслуживанию рейсов с 09:00 мск — согласно действующему NOTAM, — говорится в публикации.

Ранее в тюменском аэропорту Рощино на восемь часов задержали чартерный рейс в Хургаду, что вызвало недовольство пассажиров. Туристы жаловались, что ни авиакомпания, ни туроператор не предоставили им гостиницу для комфортного ожидания.

Кроме того, около 200 российских туристов столкнулись с многочасовой задержкой вылета из Египта в аэропорту Шарм-эш-Шейха и устроили акцию протеста. Причиной стала поломка самолета авиакомпании AlMasria.

Также авиакомпания «Уральские авиалинии» опровергла слухи о «самолете-призраке» с пассажирами в Стамбуле. Как отметили представители компании, рейс в Екатеринбург действительно перенесли на сутки из-за плохой погоды, однако все пассажиры получили необходимую помощь и услуги.