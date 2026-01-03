Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 07:17

С российского аэропорта сняли ограничения

Росавиация: с аэропорта Краснодара сняли ограничения

Фото: Виталий Тимкив /РИА Новости
Читайте нас в Дзен

В аэропорту Краснодара прекратили действовать ограничения на прием и отправку самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации. Там отметили, что особый режим работы был введен для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Краснодар готов к обслуживанию рейсов с 09:00 мск — согласно действующему NOTAM, — говорится в публикации.

Ранее в тюменском аэропорту Рощино на восемь часов задержали чартерный рейс в Хургаду, что вызвало недовольство пассажиров. Туристы жаловались, что ни авиакомпания, ни туроператор не предоставили им гостиницу для комфортного ожидания.

Кроме того, около 200 российских туристов столкнулись с многочасовой задержкой вылета из Египта в аэропорту Шарм-эш-Шейха и устроили акцию протеста. Причиной стала поломка самолета авиакомпании AlMasria.

Также авиакомпания «Уральские авиалинии» опровергла слухи о «самолете-призраке» с пассажирами в Стамбуле. Как отметили представители компании, рейс в Екатеринбург действительно перенесли на сутки из-за плохой погоды, однако все пассажиры получили необходимую помощь и услуги.

аэропорты
самолеты
Росавиация
рейсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне сдали почти 500 тонн мелочи за год
Психолог рассказала, как правильно ставить цели на год
Гороскоп 3 января: оздоравливаемся, храним деньги, меняем имидж
Боец ВС России «заарканил» украинскую «Бабу Ягу»
«Явно предвидели»: в Китае восхитились РФ из-за «ледяного» отпора Польше
Банки в России начали блокировать крупные покупки на маркетплейсах
Пьяный незнакомец на улице — что делать и как не нарваться на неприятности
Названы основные поставщики игристого в Россию
Над украинскими беженцами в Европе навис дамоклов меч
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 3 января: инфографика
Купянск под охраной, разгром ВСУ в Гуляйполе: новости СВО на утро 3 января
Куда сходить на Рождество: 7 идей идеального праздника вдвоем и с детьми
Праздник в бокале: рецепт нежного апельсинового ликера «Куантро»
Гинцбург оценил эффективность новой вакцины от меланомы
«Трамп будет зол»: в Европе назвали назначение Буданова большой ошибкой
Зарплаты трактористов и комбайнеров в России достигли 300 тыс. рублей
Россиянам объяснили, какие социальные выплаты выросли с января
Российские военные нашли способ отгонять дроны-перехватчики ВСУ
В России предложили вспомнить антиалкогольные практики Советского Союза
Названо число БПЛА, сбитых ночью над Россией
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области
Власть

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.