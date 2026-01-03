Тюрьма в Харькове практически полностью опустела из-за решения Киева начать массовый призыв заключенных для службы в ВСУ, заявил бывший украинский заключенный Роман Дубовик в разговоре с РИА Новости. Он отбывал пятилетний срок лишения свободы за кражу именно в этой харьковской колонии. После освобождения он подписал контракт с ВСУ, а затем добровольно сложил оружие и перешел на сторону ВС России.

Приезжали 10–12 человек, и сразу они (ВСУ. — NEWS.ru) отправляли их на военную комиссию. В течение недели они проходили комиссию и быстро уходили, — сказал собеседник.

Ранее украинский мобилизованный Александр Саенко сообщил, что был направлен в зону боевых действий, не пройдя при этом никакой военной подготовки. Он рассказал, что попал на передовую всего через 12 дней после того, как подписал контракт. По его словам, его вывезли из исправительной колонии 13 ноября и доставили в учебный центр. Он провел там несколько дней, после чего подписал документы о службе.

До этого в селе Кобзарцы Херсонской области сотрудники украинского ТЦК совместно с бойцами полицейского спецназа застрелили 70-летнего Вениамина Трачука и его внука. Они оказали вооруженное сопротивление при попытке силовиков мобилизовать молодого человека. После того как украинские силовики понесли потери, они вызвали на подмогу спецподразделение полиции. Бойцы спецназа начали штурм дома, в котором укрывались Трачук и его внук. Перестрелка длилась около шести часов, в результате чего оба находившихся в здании мужчины погибли.