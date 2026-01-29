Зимняя Олимпиада — 2026
29 января 2026 в 17:28

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Фото: D-NEWS.ru
Готовим ужин из пачки фарша и пары картофелин — на выходе вы получите нежные, буквально тающие во рту тефтели в густом, ароматном и сбалансированном соусе. К ним не нужен гарнир!

Вам понадобится: 500 г мясного фарша, 2 средние картофелины, 1 небольшая морковь, 1 луковица, 1–2 зубчика чеснока, 1 яйцо, 1–2 ст. л. муки или крахмала, соль, перец, паприка, сушеные травы. Для соуса: 200 мл сливок (10–20%), 2 ст. л. томатной пасты, 200 мл воды, соль, сахар по вкусу. Картофель и морковь натрите на мелкой терке, лук и чеснок измельчите. Картофельную массу хорошо отожмите от сока. В миске соедините фарш, овощи, яйцо, муку и специи. Тщательно вымесите. Разогрейте духовку до 180 °C. В форму для запекания, смазанную маслом, выложите слепленные шарики. В отдельной емкости смешайте для соуса сливки, томатную пасту, воду и специи до однородности. Залейте тефтели соусом так, чтобы они были покрыты на 2/3. Накройте форму фольгой и запекайте 40 минут. Затем снимите фольгу и готовьте еще 10–15 минут для загустения соуса.

Ранее стало известно, как приготовить сочные рыбные котлеты с добавлением сметаны в фарш.

Дарья Иванова
Д. Иванова
