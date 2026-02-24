Зимняя Олимпиада — 2026
Из фарша котлеты не делаю, готовлю тефтели на картофельной подушке: горячее из простых продуктов

Фото: D-NEWS.ru
Из фарша котлеты больше не делаю, готовлю тефтели на картофельной подушке. Это домашнее горячее из простых и бюджетных продуктов, где гарнир и мясо запекаются вместе, пропитываясь ароматами друг друга.

Для приготовления вам понадобится: 500 г мясного фарша (свинина+говядина), 1 кг картофеля, соль, перец, специи для фарша (паприка, чеснок), 2 ст. л. томатной пасты, 300 мл воды.

Картофель очистите, отварите в подсоленной воде до готовности, слейте воду и разомните в пюре, но без добавления масла и молока. Фарш посолите, поперчите, добавьте любимые специи и тщательно вымесите. Сформируйте небольшие тефтели. Смажьте форму для запекания маслом. Выложите картофельное пюре ровным слоем на дно формы. Сверху на пюре разложите тефтели на небольшом расстоянии друг от друга. В миске смешайте томатную пасту с водой до однородности, добавьте немного соли и перца. Залейте этой смесью тефтели так, чтобы жидкость покрывала их примерно наполовину. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 35-40 минут до румяной корочки на тефтелях.

Ранее стало известно, как приготовить запеченный куриный шницель в сырном кляре.

