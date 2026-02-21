Зимняя Олимпиада — 2026
Ужин из серии «когда мне лень готовить»: горячее на большую семью из одной пачки фарша и макарон

Фото: D-NEWS.ru
Это блюдо — вариант ужина из серии «когда мне лень готовить». Готовим горячее на большую семью из одной пачки фарша и макарон. Секрет здесь в сливочном соусе, который пропитывает ракушки и делает их невероятно нежными.

Вкус получается изысканным и гармоничным: крупные ракушки, наполненные ароматным фаршем, томятся в сливочной заливке с чесноком и укропом, создавая идеальный баланс вкусов. И ароматов.

Для приготовления понадобится: 500 г крупных макарон-ракушек (конкильони), 500 г мясного фарша, 1 луковица, соль, перец, специи по вкусу. Для соуса: 300 мл сливок (20%), 200 мл воды, 3–4 зубчика чеснока, пучок свежего укропа, соль, перец.

Рецепт: ракушки отварите в подсоленной воде до состояния аль денте, откиньте на дуршлаг, дайте остыть. Лук мелко порубите, смешайте с фаршем, посолите, поперчите. Начините каждую ракушку фаршем и плотно уложите в смазанную маслом форму для запекания. Для соуса смешайте сливки, воду, выдавленный чеснок, мелко рубленный укроп, соль, перец. Залейте ракушки соусом. При желании посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут до золотистой корочки.

Ранее стало известно, как приготовить энчиладу — запеченные рулетики из лаваша и фарша.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
