Намажьте фарш на лаваш — и в духовку: через 20 минут вкуснейший рулет готов — лёгкий ужин без лишних калорий

Этот рулет стане спасением, когда хочется вкусно поесть и не перегружать себя калориями. Готовится за считанные минуты, получается сочным, сытным и очень ароматным. Домашние всегда будут просить добавку. Нежный куриный фарш, сливочный йогурт, тянущийся сыр и сочные грибы в тонком лаваше превращаются в настоящий белковый ужин, который не вредит фигуре и отлично насыщает.

Ингредиенты: куриный фарш из грудки — 200 г, греческий йогурт — 1000 г, облегчённый сыр — 100 г, шампиньоны жареные — 200 г (но можно и без них), большой тонкий лаваш — 1 лист, соль и специи — по вкусу.

Фарш приправляют солью и специями, равномерно намазывают по большому листу лаваша, сверху выкладывают йогурт и посыпают тёртым сыром, добавляют нарезанные шампиньоны, сворачивают плотным рулетом и перекладывают на противень с пергаментом. Отправляют в разогретую до 180 °C духовку на 20–25 минут до румяной корочки. Дают немного остыть, нарезают и подают горячим.

Лёгкий, сочный и очень вкусный рулет — идеальный вариант для быстрого ужина без чувства тяжести.

