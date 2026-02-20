Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 15:31

Эксперт объяснил, как оспорить долги за ЖКХ при онлайн-взыскании

Эксперт ЖКХ Бондарь: у должников есть 10 дней на возражение при онлайн-взыскании

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Планируемый переход на онлайн-взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги не лишает граждан права на защиту, заявил NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, закон предоставляет гражданину 10 дней с момента получения судебного приказа, чтобы заявить о своем несогласии с начислениями. Основанием может быть как уже произведенная оплата, так и ошибка в расчетах со стороны управляющей компании или ресурсоснабжающей организации, отметил он.

Если человек считает, что долг начислен неверно, или он его уже оплатил, в течение 10 дней с момента получения приказа необходимо направить свои возражения мировому судье. При переходе на онлайн-взыскание задолженности за ЖКУ это, вероятно, можно будет сделать там же, где будет приходить уведомление — через портал «Госуслуг». Если возражения поступили, судья отменяет свой приказ. Дальше взыскать деньги можно только через обычный суд с вызовом сторон и полноценным состязательным процессом, — сказал Бондарь.

Однако если десятидневный срок пропущен, приказ вступает в законную силу, отметил эксперт. По его словам, документы направляются либо в банк, обслуживающий счета должника, либо судебным приставам для принудительного исполнения.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил, что россиянам следует обратиться в управляющую компанию в случае, если необоснованно резко выросла плата за коммунальные услуги. Она обязана детально расписать, откуда взялась итоговая цифра, и при наличии ошибки скорректировать платеж.

ЖКУ
ЖКХ
коммунальные услуги
долги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп отправил авианосец Gerald Ford к Ирану вопреки риску смертей в ВС
Появились новые подробности исчезновения вертолета с людьми
В Германии рассказали, как Трамп и Мерц относятся друг к другу
Властям России пообещали астрономические доходы за легализацию одного рынка
В стране Юго-Восточной Азии подготовили аэропорты к вспышке вируса Нипах
Психиатр раскрыл, почему прием антидепрессантов вреден без назначения врача
В Европе запустят проект, в котором учтут уроки конфликта на Украине
Дерматолог назвала простой способ ухода за кожей для мужчин
Названа главная опасность умных пылесосов, о которой многие не знают
Суд определил наказание для экс-главы курской корпорации развития
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 12 БПЛА
Три дочки и ни одного сына: муж расправился с женой из-за любовницы
Цены на яйца взлетели во Франции из-за небывалого дефицита
Новозеландский спортсмен госпитализирован после падения на Олимпиаде
В Москве зафиксировали рекордную высоту снежного покрова
SHAMAN раскрыл, на что его вдохновил лед Байкала
Зеленский обратился к Японии с одним предложением
Боец ВС России сравнил натовское оружие и сделал печальные для ВСУ выводы
Залужный нашел неожиданную связь между конфликтом с Россией и Тайсоном
В Росстандарте внесли ясность в слухи о бананах короче 14 сантиметров
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.