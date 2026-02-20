Эксперт объяснил, как оспорить долги за ЖКХ при онлайн-взыскании Эксперт ЖКХ Бондарь: у должников есть 10 дней на возражение при онлайн-взыскании

Планируемый переход на онлайн-взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги не лишает граждан права на защиту, заявил NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, закон предоставляет гражданину 10 дней с момента получения судебного приказа, чтобы заявить о своем несогласии с начислениями. Основанием может быть как уже произведенная оплата, так и ошибка в расчетах со стороны управляющей компании или ресурсоснабжающей организации, отметил он.

Если человек считает, что долг начислен неверно, или он его уже оплатил, в течение 10 дней с момента получения приказа необходимо направить свои возражения мировому судье. При переходе на онлайн-взыскание задолженности за ЖКУ это, вероятно, можно будет сделать там же, где будет приходить уведомление — через портал «Госуслуг». Если возражения поступили, судья отменяет свой приказ. Дальше взыскать деньги можно только через обычный суд с вызовом сторон и полноценным состязательным процессом, — сказал Бондарь.

Однако если десятидневный срок пропущен, приказ вступает в законную силу, отметил эксперт. По его словам, документы направляются либо в банк, обслуживающий счета должника, либо судебным приставам для принудительного исполнения.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил, что россиянам следует обратиться в управляющую компанию в случае, если необоснованно резко выросла плата за коммунальные услуги. Она обязана детально расписать, откуда взялась итоговая цифра, и при наличии ошибки скорректировать платеж.