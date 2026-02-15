Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 04:32

Раскрыт алгоритм действий в случае резкого роста платы за ЖКХ

Депутат Якубовский: в случае резкого роста квартплаты надо писать в УК

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
В случае, если необоснованно резко выросла плата за коммунальные услуги, россиянам следует обратиться в управляющую компанию, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Она обязана детально расписать, откуда взялась итоговая цифра, и при наличии ошибки скорректировать платеж.

Если управляющая организация проигнорировала обращение или отказалась устранять нарушение, следующим шагом должна стать жалоба в региональную Госжилинспекцию. Этот орган уполномочен выдавать предписания и штрафовать недобросовестные компании. Парламентарий также рекомендовал подключить Роспотребнадзор или прокуратуру в случаях серьезных или системных нарушений. Как показывает практика, после их вмешательства перерасчет делают быстро.

Граждане должны четко понимать, из чего складывается платеж. Если допущена ошибка, перерасчет должен быть произведен в полном объеме и без затягивания сроков, — объяснил Якубовский.

УК не имеет права самовольно повышать тарифы, продолжил депутат. Плата за содержание жилья утверждается собранием собственников, а коммунальные тарифы устанавливают региональные власти. Любой рост должен иметь документальное обоснование, резюмировал Якубовский

Ранее юрист Антон Трефилов заявил, что установка прибора учета позволит контролировать оплату за потребление воды. По его словам, главным аргументом в каждой отдельной ситуации должна стать техническая возможность их установки.

ЖКХ
перерасчеты
квартплата
превышение
