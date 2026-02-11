Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 07:42

Юрист дал совет, как снизить переплату из-за роста тарифов ЖКУ

Юрист Трефилов: счетчик поможет избежать переплаты из-за роста тарифов ЖКУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Установка прибора учета позволит контролировать оплату за потребление воды, сообщил юрист Антон Трефилов. По его словам, которые приводит РБК, главным аргументом в каждой отдельной ситуации должна стать техническая возможность их установки. В качестве примера юрист привел помещения, которые относятся к аварийному или ветхому фонду или приборы, вышедшие из строя и находящиеся в процессе замены.

Если в вашей квартире нельзя установить счетчик из-за состояния труб, конструкции стояков и т. д., это должен подтвердить акт обследования, составленный УК. Если такого акта нет — требуйте его составить, — подчеркнул эксперт.

Согласно изменениям, вступившим в силу с 1 января, повышающий коэффициент к нормативу потребления при отсутствии счетчика был увеличен с 1,5 до 2. Юрист уточнил, что в перспективе он вырастет до 3.

Ранее Якутский городской суд назначил 320 часов обязательных работ местному жителю, который злостно уклонялся от погашения задолженности за коммунальные услуги. Сумма долга превысила 32 млн рублей. Было установлено, что суд вынес решения о взыскании с мужчины коммунальных платежей в пользу ПАО «Якутскэнерго», АО «Теплоэнергия» и АО «Водоканал».

счетчики
ЖКУ
переплаты
юристы
советы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Европе объяснили, чем обернется «частичное» вступление Украины в ЕС
Лавров рассказал, сможет ли Совет мира заменить ООН
Хирург объяснил, почему пациенты могут плакать после пластической операции
Бритни Спирс заключила «историческую сделку»
Лавров ответил, удается ли ему «пожить для себя»
В Госдуме перечислили новые полномочия врачей скорой помощи
Россиян предупредили, какие продукты опасны из-за вируса Нипах
Юрист дал совет, как снизить переплату из-за роста тарифов ЖКУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 11 февраля: инфографика
Диверсанты ВСУ и последствия атаки на ЗАЭС: новости СВО к утру 11 февраля
США придумали способ надавить на Иран в вопросе ядерной программы
Российские силовики рассказали, что происходит с ВСУ в Запорожской области
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 108 украинских БПЛА
Не оставил ни гроша: почему старшая дочь Баталова не получила наследство
ЦБ представил решение спора банков и маркетплейсов из-за скидок
Лавров обвинил ЕС и Киев в попытках «изнасилования» мирной инициативы США
Психолог озвучила неприятную правду о реальности дружбы мужчины и женщины
Стал известен размер взятки в Киеве для освобождения от мобилизации
В Европе раскрыли хитрую уловку Киева на переговорах с Россией
Подсчитано точное количество воробьев в России
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России
Европа

При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.