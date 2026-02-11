Юрист дал совет, как снизить переплату из-за роста тарифов ЖКУ

Установка прибора учета позволит контролировать оплату за потребление воды, сообщил юрист Антон Трефилов. По его словам, которые приводит РБК, главным аргументом в каждой отдельной ситуации должна стать техническая возможность их установки. В качестве примера юрист привел помещения, которые относятся к аварийному или ветхому фонду или приборы, вышедшие из строя и находящиеся в процессе замены.

Если в вашей квартире нельзя установить счетчик из-за состояния труб, конструкции стояков и т. д., это должен подтвердить акт обследования, составленный УК. Если такого акта нет — требуйте его составить, — подчеркнул эксперт.

Согласно изменениям, вступившим в силу с 1 января, повышающий коэффициент к нормативу потребления при отсутствии счетчика был увеличен с 1,5 до 2. Юрист уточнил, что в перспективе он вырастет до 3.

Ранее Якутский городской суд назначил 320 часов обязательных работ местному жителю, который злостно уклонялся от погашения задолженности за коммунальные услуги. Сумма долга превысила 32 млн рублей. Было установлено, что суд вынес решения о взыскании с мужчины коммунальных платежей в пользу ПАО «Якутскэнерго», АО «Теплоэнергия» и АО «Водоканал».