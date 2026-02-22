Стало известно, сколько переплатят поставщики при повышении пошлин в США

Стало известно, сколько переплатят поставщики при повышении пошлин в США Мировые поставщики товаров переплатят более $160 млрд из-за повышения пошлин США

Повышение США импортных пошлин с 10% до 15% обойдется мировым поставщикам в астрономическую сумму. Согласно подсчетам РИА Новости на основе данных американской статслужбы, дополнительные расходы иностранных экспортеров превысят $160 млрд (14 трлн рублей) в год.

Так, США в 2024 году, до введения пошлин Трампа, импортировали из других стран товаров на $3,3 трлн (291 трлн рублей). В случае повышения пошлин другие государства, для того чтобы сократить издержки, могут повысить цены на продукцию так же — на 15%. Тогда импортерам придется переплатить 163,3 млрд за ввозимые в страну товары, — указано в сообщении.

Больнее всего новые пошлины ударят по поставщикам из Мексики — им придется переплатить $25,3 млрд (1,9 трлн рублей). Китай потеряет $21,9 млрд (1,6 трлн рублей), Канада — $20,6 млрд (1,5 трлн рублей). Европейские страны также ощутят серьезную нагрузку.

Эксперты отмечают, что в конечном итоге дополнительные издержки лягут на плечи американских потребителей. Им придется покупать импортные товары по завышенным ценам.

Решение американского лидера Дональда Трампа ужесточить торговую политику последовало за вердиктом Верховного суда. Последний признал, что президент не имел права вводить пошлины на основании закона о чрезвычайных полномочиях — по конституции это прерогатива конгресса. Трамп назвал решение суда позором, пообещал запасной план и заявил, что пошлины, связанные с нацбезопасностью, останутся в силе.