Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 22:32

Стало известно, сколько переплатят поставщики при повышении пошлин в США

Мировые поставщики товаров переплатят более $160 млрд из-за повышения пошлин США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Повышение США импортных пошлин с 10% до 15% обойдется мировым поставщикам в астрономическую сумму. Согласно подсчетам РИА Новости на основе данных американской статслужбы, дополнительные расходы иностранных экспортеров превысят $160 млрд (14 трлн рублей) в год.

Так, США в 2024 году, до введения пошлин Трампа, импортировали из других стран товаров на $3,3 трлн (291 трлн рублей). В случае повышения пошлин другие государства, для того чтобы сократить издержки, могут повысить цены на продукцию так же — на 15%. Тогда импортерам придется переплатить 163,3 млрд за ввозимые в страну товары, — указано в сообщении.

Больнее всего новые пошлины ударят по поставщикам из Мексики — им придется переплатить $25,3 млрд (1,9 трлн рублей). Китай потеряет $21,9 млрд (1,6 трлн рублей), Канада — $20,6 млрд (1,5 трлн рублей). Европейские страны также ощутят серьезную нагрузку.

Эксперты отмечают, что в конечном итоге дополнительные издержки лягут на плечи американских потребителей. Им придется покупать импортные товары по завышенным ценам.

Решение американского лидера Дональда Трампа ужесточить торговую политику последовало за вердиктом Верховного суда. Последний признал, что президент не имел права вводить пошлины на основании закона о чрезвычайных полномочиях — по конституции это прерогатива конгресса. Трамп назвал решение суда позором, пообещал запасной план и заявил, что пошлины, связанные с нацбезопасностью, останутся в силе.

пошлины
США
переплаты
последствия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мексика в огне и хаосе: убит главный наркобарон, что с туристами из России
Дело украинской ОПГ в Египте отложили
Под Одессой семьи мобилизованных перекрыли вход в военкомат
Хозяин американской ЧВК начал работать на Украину
Верховный суд США вернул Китаю «козырь» в преддверии переговоров
Два аэропорта «захлопнулись» по решению Росавиации
В Иране раскрыли, чем ответят на возможную агрессию США
В Нижегородской области сгорели 35 коров
Офицеры ВСУ признали абсолютное превосходство России на СВО
«Низкий поклон»: в Энергодаре решили проблему с электроснабжением
Воссоединение SEREBRO, Фадеев, личная жизнь: как живет Ольга Серябкина
Стало известно, сколько переплатят поставщики при повышении пошлин в США
Названа возможная дата нового раунда переговоров по Украине в Женеве
«Один из последних турниров»: РФПИ дал оценку победе США над Канадой на ОИ
На подлете к Москве сбили еще три дрона ВСУ
В Калужской области фрагмент дрона ВСУ попал в местную школу
Украина попросила ЕК помочь с поставками нефти в Венгрию и Словакию
Историк объяснил истинную причину претензий США к Ирану
Прокуратура Петербурга взялась за дело с выпавшим из окна ребенком
Мать спасенного дворником мальчика находилась дома в момент его падения
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.