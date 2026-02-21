Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 20:01

Трамп сделал неожиданный шаг назло вердикту Верховного суда

Трамп повысил глобальные пошлины до 15%

Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп объявил в Truth Social о повышении ранее введенных импортных пошлин с 10% до 15%. Так он отреагировал на решение Верховного суда США, который накануне отменил почти все ранее введенные им пошлины.

Я, как президент США, незамедлительно повышаю глобальную пошлину в размере 10% для стран, многие из которых десятилетиями «обдирали» США без всякой расплаты (пока не появился я!), до полностью допустимого и юридически проверенного уровня в 15%, — написал он.

Ранее Верховный суд США постановил, что Трамп не имел законных оснований вводить импортные пошлины, опираясь на закон о чрезвычайных экономических полномочиях. В решении инстанции указано, что данный нормативный акт не наделяет главу государства такими полномочиями.

Тем временем депутат Госдумы Александр Толмачев предположил, что аннулирование пошлин президента США является политическим сигналом. По его мнению, пошлины не затрагивали Россию напрямую, но могли повлиять на объем экспорта РФ в Индию и Китай. Решение Верховного суда США вывело внутреннюю политическую борьбу на новый уровень, подчеркнул он.

