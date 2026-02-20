Звезда спектакля «Женитьба Бальзаминова» ушла из жизни

Народная артистка России Вероника Белковская скончалась в Екатеринбурге 19 февраля на 83-м году жизни, сообщили в пресс-службе Свердловского академического театра драмы. Выдающаяся исполнительница посвятила сценическому искусству более 50 лет, 49 из которых отдала театральной труппе.

За годы работы в театре Белковская воплотила на сцене свыше 70 разноплановых характеров. Зрителям запомнились ее работы в спектаклях «Восемь любящих женщин», «Женитьба Бальзаминова», «Корабль дураков» и «Мадам Рубинштейн», где она сыграла Хелену Рубинштейн.

Ранее стало известно о смерти легендарного голливудского актера Роберта Дюваля, скончавшегося на своем ранчо в Вирджинии в возрасте 95 лет. Семикратный номинант премии «Оскар», получивший заветную статуэтку в 1983 году за работу в фильме «Нежное милосердие», запомнился зрителям по ролям в культовых картинах «Крестный отец» и «Апокалипсис сегодня».

Кроме того, американский рэпер Lil Poppa (настоящее имя Дженэриэс Микел Уилер) ушел из жизни в возрасте 25 лет. Обстоятельства смерти музыканта пока не разглашаются. Исполнитель скончался спустя всего пять дней после релиза своего последнего трека Out of Town Bae.