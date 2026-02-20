Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 16:35

Появилось косвенное подтверждение подготовки удара США по Ирану

США стягивают авианосец Gerald Ford к Ближнему Востоку

Авианосец Gerald Ford Авианосец Gerald Ford Фото: Christopher Drost/Keystone Press Agency/Global Look Press
США формируют ударную группировку у Ближнего Востока и ожидают прибытия авианосца Gerald Ford с кораблями сопровождения, передает The Washington Post. Корабли приближались к Гибралтарскому проливу, что, по оценке аналитиков, позволяет говорить о потенциальной готовности к операции в ближайшие дни.

В статье говорится, что американское военное руководство на прошлой неделе продлило развертывание авианосной группы и перенаправило ее из Карибского моря к Ближнему Востоку. Источники подчеркнули, что наращивание сил происходит, несмотря на риски потерь среди американских военнослужащих и угрозу втягивания Вашингтона в длительный конфликт.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что судьба возможной сделки с Ираном может проясниться в ближайшие 10 дней. Американский лидер допустил, что стороны могут прийти к соглашению.

Западные журналисты между тем заявили, что присутствие военных кораблей России и Китая на учениях с Ираном в Ормузском проливе и Оманском заливе создает препятствия для реализации возможных военных планов Вашингтона против Тегерана. При этом аналитики признают, что прямой угрозы американским интересам эти корабли не несут.

