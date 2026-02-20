Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 18:04

«Группа риска — подростки»: психиатр о весенних обострениях

Психиатр Шкурко рассказал, что у подростков может начаться весеннее обострение

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Весенние проблемы с психикой могут угрожать некоторым подросткам, рассказал NEWS.ru психиатр Владимир Шкурко. По его словам, все происходит из-за их чрезмерной эмоциональности. Он отметил, что вместе с ними в группе риска находятся люди с нарушениями психики.

Больше всего необдуманным поступкам в весенний период подвержены лица с нарушениями психики. Кроме них в группе риска некоторые здоровые люди, например подростки. Переход к действию и у тех, и у тех довольно быстрый — они, как правило, очень импульсивны, — прокомментировал Шкурко.

По словам врача, если вы имеете дело с потенциально опасной личностью, важно постараться ее не провоцировать, например, не одеваться слишком откровенно и не вести себя вызывающе. Рекомендуется ничего не предпринимать самостоятельно, потому что предсказать поведение подобных людей очень сложно.

Видов обострения довольно много, и все они индивидуальны. В каждом конкретном случае нужно поставить правильный диагноз и уже после назначать препараты для лечения. Предсказать поведение таких людей сложно, — заключил Шкурко.

Ранее стало известно, что организм подростков отказывается вставать, если за окном темно. Чтобы помочь школьнику наладить режим, родителям следует включать свет в комнате сразу после пробуждения. Особенно это помогает детям, которым надо проснуться в 06:00 — 07:00.

подростки
советы врача
весна
весеннее_обострение
обострение
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бастрыкин взял на контроль дело об утонувших туристах на Байкале
США пригрозили Европе жестким ответом из-за конфликта на рынке оружия
Росатом начал выход из совместного бизнеса с Шишкаревым
Сценарии вместо усилий: почему будущее — за автоматическими ритмами
«Адский суперфинал»: Захарова предсказала будущее «вурдалака-Зеленского»
Экс-спецназовцы попали под уголовное дело о киллерах из 2000-х
Дмитриев сделал неутешительный вывод о размере мозга президента Финляндии
ВСУ атаковали дорожную технику в российском регионе
В России предложили бороться с гололедом на тротуарах по-новому
Верховный суд США нанес удар под дых торговой политике Трампа
Генконсулом России в Монголии стал дипломат с 27-летним стажем
4 библейских пророчества на 2026 год: ждать ли нам второго пришествия
Посольство Азербайджана отреагировало на попытку атаковать машину Алиева
В Москве адвоката-иноагента приговорили к 8,5 года колонии
20 млрд рублей, «дорожная мафия»: что известно об экс-депутате Вороновском
Дом, который слышит, но не шумит: новая акустика повседневности
Киев обвинили в ядерном шантаже длинной в четыре года
Маск подсчитал, сколько налогов ему придется выплатить до конца жизни
Сотрудники ТЦК нашли новых помощников для поимки украинцев
Глава Минобороны удостоил героев СВО высших госнаград и именного оружия
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.