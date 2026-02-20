«Группа риска — подростки»: психиатр о весенних обострениях

Весенние проблемы с психикой могут угрожать некоторым подросткам, рассказал NEWS.ru психиатр Владимир Шкурко. По его словам, все происходит из-за их чрезмерной эмоциональности. Он отметил, что вместе с ними в группе риска находятся люди с нарушениями психики.

Больше всего необдуманным поступкам в весенний период подвержены лица с нарушениями психики. Кроме них в группе риска некоторые здоровые люди, например подростки. Переход к действию и у тех, и у тех довольно быстрый — они, как правило, очень импульсивны, — прокомментировал Шкурко.

По словам врача, если вы имеете дело с потенциально опасной личностью, важно постараться ее не провоцировать, например, не одеваться слишком откровенно и не вести себя вызывающе. Рекомендуется ничего не предпринимать самостоятельно, потому что предсказать поведение подобных людей очень сложно.

Видов обострения довольно много, и все они индивидуальны. В каждом конкретном случае нужно поставить правильный диагноз и уже после назначать препараты для лечения. Предсказать поведение таких людей сложно, — заключил Шкурко.

