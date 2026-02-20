Зимняя Олимпиада — 2026
Политолог объяснил, почему Украина не попадет в ЕС ни при каких условиях

Политолог Павлив назвал профанацией неформальное приглашение Украины в Евросоюз

Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press
Неформальное приглашение Украины в Европейский союз является профанацией, а сам процесс вступления невозможен ни при каких условиях, заявил NEWS.ru политолог и политтехнолог Михаил Павлив. По его словам, несмотря на публичную демонстрацию поддержки Киева, лидеры ЕС на деле блокируют интеграцию страны, что связано как с экономическими рисками, так и с внутренней политической игрой против президента США Дональда Трампа.

Тема помощи США в виде их обязательств перед Украиной действительно существовала в изначальном плане Трампа, состоящем из нескольких десятков пунктов. Этот вопрос обсуждался и в Майами, и в Абу-Даби. Насколько я понимаю, в Женеве его уже не поднимали. Однако ЕС при формальной демонстрации полной поддержки Киева делает все возможное, чтобы Украина не оказалась в его рядах. Во-первых, это экономическая и финансовая проблема. Во-вторых, это еще один способ сломать планы Трампа. Никто в здравом уме и трезвой памяти не будет заниматься вопросом вступления Украины в ЕС. На самом деле это по большому счету профанация, скорее политическая игра, чем реальные намерения, — пояснил Павлив.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе рассматривают возможность приема Украины в состав блока при ее отказе от Донбасса. При этом процедура может пройти «в рассрочку» до того, как все критерии для членства будут достигнуты.

