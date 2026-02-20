Зимняя Олимпиада — 2026
Слезы Лазарева, танцы Баскова: яркие фото шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»

Участники программы «Ну-ка, все вместе! Хором!» техно-хор «Palestrina» Участники программы «Ну-ка, все вместе! Хором!» техно-хор «Palestrina» Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»
На телеканале «Россия» начался новый сезон популярного проекта «Ну-ка, все вместе!», где за победу борются не отдельные исполнители, а коллективы. NEWS.ru удалось заранее узнать подробности первых выпусков шоу.

Старт сезона оказался богатым на события. Проект начался с выступления приглашенной звезды — народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной. Она вышла на сцену со своим вокальным ансамблем «Русская песня», отметившим 50-летие в прошлом году. Артистка и ее коллектив были настолько зажигательными, что ведущий шоу Николай Басков пустился в пляс вместе с ними.

Лидер «сотни» Сергей Лазарев, наоборот, расплакался, слушая исполнение одного из хоров. Затем он отчитал других участников шоу за недостаточную искренность и отдачу.

«Вы не погрузились в номер, а погрузился только один человек, потому что он реально вытягивал все. Да, вы звучали профессиональнее, чем предыдущий хор, но увы, вы нас в свою атмосферу не пригласили, будто не договорились и не взялись за руки перед выходом на сцену, чтобы настроиться на одну волну», — негодовал певец.

Первый выпуск шоу выйдет в эфир 20 февраля в 21:30. Зрители увидят выступления восьми коллективов. Главный приз проекта — 5 млн рублей.

Яркие выступления участников, эмоции на сцене и на кулисами, смех и слезы Баскова, Бабкиной, Лазарева, — в фотогалерее NEWS.ru.

Специальный гость программы «Ну-ка, все вместе! Хором!» Надежда Бабкина
Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»
Участники программы «Ну-ка, все вместе! Хором!» — вокальная группа «КВАТРО original»
Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»
Эксперты «сотни» программы «Ну-ка, все вместе!»
Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»
Эксперты «сотни» программы «Ну-ка, все вместе!»
Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»
Эксперты «сотни» программы «Ну-ка, все вместе!»
Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»
Участники программы «Ну-ка, все вместе! Хором!» — хор Валаамского монастыря из Санкт-Петербурга
Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»
Эксперты «сотни» программы «Ну-ка, все вместе!»
Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»
Композитор, постоянный эксперт «сотни» программы «Ну-ка, все вместе!» Олег Влади
Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»
Участники программы «Ну-ка, все вместе! Хором!» женский хор «Девчата» из Твери
Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»
Оперный певец (тенор), постоянный эксперт «сотни» программы «Ну-ка, все вместе!» Николай Ерохин
Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»
Эксперты «сотни» программы «Ну-ка, все вместе!»
Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»
Заслуженная артистка РФ, постоянный эксперт «сотни» программы «Ну-ка, все вместе!» Олеся Евстигнеева
Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»
Участники программы «Ну-ка, все вместе! Хором!» вокальный квартет «Malina»
Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»
Участники программы «Ну-ка, все вместе! Хором!» мужской хор Ансамбля песни и танца Национальной гвардии Республики Казахстан
Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»
Лидер «сотни» программы «Ну-ка, все вместе! Хором!» Сергей Лазарев
Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»
Участники программы «Ну-ка, все вместе! Хором!» детский хор «Аврора» из Москвы
Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»
Ведущий программы «Ну-ка, все вместе! Хором!» Николай Басков
Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»
Участники программы «Ну-ка, все вместе! Хором!» ансамбль «Толока»
Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»
Эксперты «сотни» программы «Ну-ка, все вместе!»
Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»
Дирижер из Татарстана и эксперт «сотни» программы «Ну-ка, все вместе! Хором!» Дмитрий Железнов
Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»
Певица, участница группы «Непара» и эксперт «сотни» программы «Ну-ка, все вместе! Хором!» Даша Храмова
Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»
Джазовая певица, актриса мюзиклов и эксперт «сотни» программы «Ну-ка, все вместе! Хором!» Этери Бериашвили
Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»
Певица, ведущая солистка Московского казачьего хора и постоянный эксперт «сотни» программы «Ну-ка, все вместе! Хором!» Марина Фирсова
Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»
Оперная певица (сопрано), постоянный эксперт «сотни» программы «Ну-ка, все вместе! Хором!» Алина Яровая
Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»
