Слезы Лазарева, танцы Баскова: яркие фото шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»

На телеканале «Россия» начался новый сезон популярного проекта «Ну-ка, все вместе!», где за победу борются не отдельные исполнители, а коллективы. NEWS.ru удалось заранее узнать подробности первых выпусков шоу.

Старт сезона оказался богатым на события. Проект начался с выступления приглашенной звезды — народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной. Она вышла на сцену со своим вокальным ансамблем «Русская песня», отметившим 50-летие в прошлом году. Артистка и ее коллектив были настолько зажигательными, что ведущий шоу Николай Басков пустился в пляс вместе с ними.

Лидер «сотни» Сергей Лазарев, наоборот, расплакался, слушая исполнение одного из хоров. Затем он отчитал других участников шоу за недостаточную искренность и отдачу.

«Вы не погрузились в номер, а погрузился только один человек, потому что он реально вытягивал все. Да, вы звучали профессиональнее, чем предыдущий хор, но увы, вы нас в свою атмосферу не пригласили, будто не договорились и не взялись за руки перед выходом на сцену, чтобы настроиться на одну волну», — негодовал певец.

Первый выпуск шоу выйдет в эфир 20 февраля в 21:30. Зрители увидят выступления восьми коллективов. Главный приз проекта — 5 млн рублей.

Яркие выступления участников, эмоции на сцене и на кулисами, смех и слезы Баскова, Бабкиной, Лазарева, — в фотогалерее NEWS.ru.