Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 16:41

Басков устроил скандал на популярном телешоу

Баскова вывели из себя на съемках шоу «Ну-ка все вместе!»

Николай Басков Николай Басков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Певец Николай Басков устроил скандал на съемках телешоу «Ну-ка все вместе!», сорвавшись с критикой на членов жюри, сообщило издание 7Дней.ru. Поводом для эмоционального всплеска звезды стала реакция жюри на выступление одного из участников.

Вы ищете каких-то блох, которые на костылях, о чем вы говорите? Вы имеете право на мнение, но это делает вас совершенно неквалифицированным человеком, — высказался Басков.

Исполнитель хитов «Шарманка» и «Фантазер» был возмущен тем, что никто из судей не выразил уважения артисту и не встал во время его исполнения песни. Успокоить его попытался певец Сергей Лазарев. Он признал, что и сам порой эмоционально реагирует на поведение жюри, но всегда жалеет об этом, и добавил, что «нужно говорить с уважением и находить правильные слова».

Ранее в прессе появились слухи, что Басков активно готовится к политической карьере и в рамках этой стратегии подбирает супругу «по статусу». Близкий знакомый артиста сообщил журналистам, что певец рассматривает брак как способ укрепить свой имидж, поскольку в его окружении считают, что одинокому мужчине труднее завоевать доверие избирателей. Певец намерен подойти к выбору жены серьезно.

певцы
шоу
Николай Басков
телепередачи
Сергей Лазарев
жюри
песни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оборона ВСУ трещит по швам: как ВС РФ продвигаются в Донбассе и Запорожье
Путину преподнесли в подарок флаг освобождавшего Курскую область полка
Военэксперт назвал приоритетные планы ВС РФ после Мирноградской агломерации
«Бездарный вратарь»: Сафонов ошибся в матче против Перу, что с ним не так
Медведев объяснил ЕС, кому в Киеве надо больше жертвовать на фоне коррупции
«Мыться не пробовали?»: Захарова о нашествии клопов во Франции
Стали известны шокирующие подробности о банде школьников под Иркутском
Игра в детской комнате закончилась тяжелыми увечьями для шестилетней девочки
База «Миротворца» пополнилась именами российских фигуристок
Появились подробности о состоянии пострадавшего в Красногорске мальчика
В Петербурге продают самую дорогую «сталинку» страны
Запеченное куриное филе с овощами на ужин — простой секрет стройности
Потеря зубов, молодая жена, любовницы: как живет актер Владимир Епифанцев
Техподдержка дала россиянину 120 бонусов после избежания ДТП на каршеринге
В ГД высмеяли Макрона за слова об «информационной войне» РФ из-за клопов
«Включите меня»: Саакашвили обратился к Зеленскому с необычной просьбой
В Госдуме предложили включить период обучения в педвузах в трудовой стаж
Эксперт предупредил об опасности мифа «МФО забыли о долге»
Более 8 млрд рублей россиян ушли к мошенникам
Маленький ребенок объелся яркими капсулами для стирки
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.