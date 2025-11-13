Басков устроил скандал на популярном телешоу Баскова вывели из себя на съемках шоу «Ну-ка все вместе!»

Певец Николай Басков устроил скандал на съемках телешоу «Ну-ка все вместе!», сорвавшись с критикой на членов жюри, сообщило издание 7Дней.ru. Поводом для эмоционального всплеска звезды стала реакция жюри на выступление одного из участников.

Вы ищете каких-то блох, которые на костылях, о чем вы говорите? Вы имеете право на мнение, но это делает вас совершенно неквалифицированным человеком, — высказался Басков.

Исполнитель хитов «Шарманка» и «Фантазер» был возмущен тем, что никто из судей не выразил уважения артисту и не встал во время его исполнения песни. Успокоить его попытался певец Сергей Лазарев. Он признал, что и сам порой эмоционально реагирует на поведение жюри, но всегда жалеет об этом, и добавил, что «нужно говорить с уважением и находить правильные слова».

Ранее в прессе появились слухи, что Басков активно готовится к политической карьере и в рамках этой стратегии подбирает супругу «по статусу». Близкий знакомый артиста сообщил журналистам, что певец рассматривает брак как способ укрепить свой имидж, поскольку в его окружении считают, что одинокому мужчине труднее завоевать доверие избирателей. Певец намерен подойти к выбору жены серьезно.