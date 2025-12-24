Пожар охватил склад стройматериалов в российском городе

В Новокузнецке горит здание магазина-склада строительных материалов. Пожару присвоен повышенный класс опасности, сообщает Telegram-канал «Инцидент Новокузнецк».

Возгорание произошло на улице Вокзальной, 12к11. Специалисты оценивают ситуацию как серьезную и продолжают работу на месте происшествия. Причины пожара устанавливаются. Сведений о пострадавших или жертвах пока нет.

Ранее в Сибирском затоне в Нижегородской области загорелся плавучий кран. Причины произошедшего пока неизвестны, транспортная прокуратура Приволжья инициировала проверку по факту пожара. ЧП произошло 23 декабря в акватории Волги.

В МЧС России ранее рассказали, угрожают ли россиянам «новогодние» пожары. Ведомство сообщило, что доля таких возгораний, вызванных неисправными новогодними гирляндами или пиротехникой, мизерная в сравнении с другими причинами. Согласно статистике, в Москве наблюдается стойкое снижение частоты таких происшествий.