В МЧС рассказали, угрожают ли россиянам «новогодние» пожары

Доля пожаров, вызванных неисправными новогодними электрогирляндами или пиротехникой, — мизерная в сравнении с другими причинами возгораний, заявил замначальник Главного управления — начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Москве, полковник внутренней службы Александр Бобров в беседе с NEWS.ru. По его словам, в столице наблюдается устойчивая тенденция снижения количества пожаров.

По статистике новогодних праздников, когда мы проводим дознание, доля пожаров из-за неисправных электрогирлянд — она мизерная. То есть минимальное количество пожаров происходит именно из-за неисправных электрогирлянд или применения той или иной пиротехнической продукции в квартире, — поделился Бобров.