В грузинском городе дотла сгорела главная новогодняя елка

В грузинском городе Гардабани во время торжественного зажжения загорелась новогодняя елка, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным журналистов, никто из людей во время происшествия не пострадал, горожане успели отбежать на безопасное расстояние.

Как отмечает издание, пламя за считаные секунды охватило все новогоднее дерево. Из-за сильного пламени елка буквально на глазах у собравшихся выгорела дотла.

Ранее в преддверии новогодних праздников МЧС РФ напомнило россиянам о правилах пожарной безопасности при установке ели. Одно из ключевых — не располагать дерево у выхода из комнаты. Новогоднее дерево необходимо устанавливать на надежное и устойчивое основание, а его ветви не должны касаться стен, потолка или занавесок. Если используется натуральная ель или сосна, осыпавшуюся сухую хвою следует немедленно убирать, так как она обладает высокой горючестью и может вспыхнуть даже от малейшей искры.

Тем временем в Удмуртии мужчина запустил салют на 100 залпов в гостиной, сообщило региональное управление МЧС России в MAX. К приезду спасателей в квартире горела мебель, в помещении было сильное задымление. Хозяин квартиры эвакуировался. Спасатели нашли в помещении кота, который не подавал признаков жизни, но в итоге они смогли реанимировать животное. Площадь пожара составила пять квадратных метров.