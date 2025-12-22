Новый год-2026
22 декабря 2025 в 06:27

В МЧС пояснили, почему нельзя ставить елку у выхода из комнаты

МЧС: установка ели у выхода из комнаты опасна из-за заграждения пути к спасению

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В преддверии новогодних праздников МЧС РФ напомнило россиянам о правилах пожарной безопасности при установке ели. Одно из ключевых — не располагать дерево у выхода из комнаты, пишет ТАСС.

Нельзя ставить елку у выхода из комнаты: если она загорится, огонь отрежет путь к спасению, — отметили спасатели.

Новогоднее дерево необходимо устанавливать на надежное и устойчивое основание, а его ветви не должны касаться стен, потолка или занавесок. Если используется натуральная ель или сосна, осыпавшуюся сухую хвою следует немедленно убирать, так как она обладает высокой горючестью и может вспыхнуть даже от малейшей искры.

Категорически запрещается украшать елку зажженными свечами, а также использовать в одном помещении с ней бенгальские огни и любые виды пиротехнических хлопушек. При использовании электрических гирлянд необходимо убедиться, что они имеют сертификат соответствия и исправны.

Нельзя оборачивать гирлянды бумагой, тканью или другими легковоспламеняющимися материалами, а также использовать иллюминацию с поврежденной изоляцией проводов. При первых признаках неисправности (мигание ламп, нагрев проводов, искрение) гирлянду следует немедленно обесточить. Соблюдение этих простых правил позволит сделать праздник не только радостным, но и безопасным для всех членов семьи.

Ранее сообщалось, что последняя рабочая неделя 2025 года окажется для россиян крайне короткой — всего два дня. Причиной тому станет перенос выходного, который сделает 31 декабря праздничным днем.

