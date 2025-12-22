Стало известно о продолжительности последней рабочей недели года в РФ Стенякина: последняя рабочая неделя перед Новым годом в РФ продлится два дня

Последняя рабочая неделя 2025 года окажется для россиян крайне короткой — всего два дня, рассказала ТАСС депутат Госдумы Екатерина Стенякина. Причиной тому станет перенос выходного, который сделает 31 декабря праздничным днем.

Рабочими будут только понедельник и вторник, 29 и 30 декабря. Затем наступят длительные праздники. Первым рабочим днем в 2026 году станет только 12 января.

Стенякина подчеркнула, что работодатели не вправе сокращать заработную плату из-за большого количества нерабочих дней в январе. Таким образом, длительный отдых не скажется на доходах россиян.

Ранее стало известно, что большинство жителей России причислило магнитики и символические безделушки к самым нежеланным подаркам на Новый год. Кроме того, в список попали эзотерические атрибуты и так называемые пылесборники. По мнению 70% опрошенных, идеальный подарок — это карты магазинов. В таком случае получатель сам может выбрать презент. Кроме того, большинство россиян отметили, что были бы рады получить косметику или парфюмерию.