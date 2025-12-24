Минюст США срочно просит о помощи по делу Эпштейна CNN: Минюст США ищет прокуроров-добровольцев для редактирования файлов Эпштейна

Минюст США обратился к прокурорам штата Флорида с просьбой добровольно помочь в удаленном просмотре и редактировании документов, связанных с делом финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на соответствующее электронное письмо. Взамен министерство обещает дать отгулы сотрудникам надзорного органа.

Нам нужны помощники прокурора для удаленного просмотра и редактирования документов, связанных с делом Эпштейна, — говорится в письме Минюста.

Телеканал отмечает, что новая порция материалов по делу может быть обнародована в ближайшие дни. Срочный поиск помощников, сказано в письме, связан с негативной реакцией общественности и политиков на действия Минюста, который не уложился в установленный срок для публикации всех документов.

Ранее американские СМИ писали, что публикация материалов дела финансиста Джеффри Эпштейна Минюстом США не внесла ясности в расследование и создала хаос. Процесс превратился в «хаотичное зрелище», которое не смогло удовлетворить ни одну из сторон. Несмотря на появление новых подробностей о скандальном образе жизни Эпштейна, фрагментарность и поэтапность выдачи информации лишь подстегнули развитие теорий заговора в соцсетях.