В Санкт-Петербурге раскрыли убийство 23-летней давности

В Петербурге спустя 23 года поймали убийцу 19-летнего местного жителя, сообщает Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Инцидент произошел 23 апреля 2002 года.

Как сообщили в ведомстве, раскрыть преступление в то время сотрудникам не удалось. Сейчас фигурант задержан, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемым по делу стал безработный житель села Воскресенское. Полиция ищет соучастников преступления.

Ранее сообщалось, что в Красногорском районном суде Каменска-Уральского вынесли приговор Виктору Петриченко, признанному виновным в убийстве семи человек, совершенном в новогоднюю ночь 1993 года. Мужчина проведет 14 лет и 11 месяцев в колонии строгого режима.